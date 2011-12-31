هر 60 دقیقه 2 ضایعه نخاعی بر اثر حوادث رخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم البرز کوه رئیس روابط عمومی انجمن حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران در حاشیه دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات گفت: مهمترین راه برای پیشگیری از ضایعات نخاعی، پیشگیری است. یعنی اینکه در تمام مواردی که ضایعه نخاعی رخ می دهد اگر اطرافیان بیمار آسیب دیده به دقت کار پیشگیری را انجام دهند بیش از نیمی از معلولیتها رخ نخواهد داد.

وی افزود: در حال حاضر در کشور بیشترین حوادث ناشی از ضایعات نخاعی مربوط به تصادفات است زیرا طبق آمارهای موجود در هر ساعت 2 ضایعه نخاعی ناشی از از تصادفات و حوادث دیگر در کشور رخ می دهد.

البرز کوه در ادامه تاکید کرد: اغلب ضایعات کوچک در زمان امداد و نجات به آسیب دیدگان رخ می دهد و باعث سخت تر درمان شدن بیماری در 6 ماه اولیه که دوران طلایی است می شود. در صورتی که اگر این ضایعات کوچک در زمان امدادرسانی به بیمارستان جدی گرفته شود و با پیشرفتهای علم پزشکی یک بیمار ضایعه نخاعی دچار معلولیت نخواهد شد و با فیزیوتراپی می تواند تا زمان درمان نهایی توان عضلات خود را نگه دارد.

وی در ادامه عنوان کرد: اگر عضلات فرد آسیب دیده با فیزیوتراپی سالم نگه نداشته شود در مراحل بعدی درمان فشار بر روی استخوانها بیشتر خواهد شد در طول زمان فرد آسیب دیده دچار ضایعه نخاعی به پوکی استخوان نیز دچار خواهد شد.