به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی صبح امروز یکشنبه در نشست با جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی متعهد است با تعامل سازنده میان اتاقهای اصناف و تولیدکنندگان، شرایط را برای دستیابی به قیمت خرید عادلانه و متناسب با هزینههای تولید فراهم کند.
وی با تأکید بر لزوم رفع نارضایتیهای فعالان این بخش تصریح کرد: نقش اتاقهای اصناف در قیمتگذاری منصفانه بسیار کلیدی است تا توازنی پایدار میان تولیدکننده و تجار برقرار شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در بخش دیگری از این نشست به مدیریت منابع آب پرداخت و اظهار کرد: برای تأمین پایداری آب نخیلات در تابستان برنامههایی برای کاهش فشار بر منابع آبی اتخاذ شده است. همچنین با پیشنهاد تشکیل تعاونیهای کلان و متمرکز در حوزههای آبریز میتوان از کشمکشهای آبی میان بالادست و پاییندست جلوگیری کرد.
سلطانی کاظمی درباره تسهیلات مالی نیز گفت: با تفویض اختیار به شهرستانها، مسیر جذب اعتبارات بانکی هموار شده است و در حال حاضر مبلغ ۱۶۷ میلیارد تومان برای ردیفهای مختلف در نظر گرفته شده که پروندههای آن در بانکهای مختلف در مراحل نهایی است تا در کوتاهترین زمان در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی در پایان به حمایت از دامپروران اشاره کرد و افزود: سهمیههای ویژه سبوس و خوراک دام یارانهای برای آبادان تخصیص یافته است و سازوکار انتقال اعتبار برای رفع مشکل نقدینگی دامداران برای دریافت خوراک ارزانقیمت فعال شده است.
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