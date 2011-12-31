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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

معابر و بوستانهای منطقه 19 تهران مرمت و بازسازی می شوند

معابر و بوستانهای منطقه 19 تهران مرمت و بازسازی می شوند

تهران - خبرگزاری مهر: قائم مقام شهردار منطقه 19 از مرمت و بازسازی معابر و بوستانهای این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قراچورلو گفت: به دلیل تردد بیش از حد در بازار احسانی و خیابانهای اطراف آن بهسازی معابر ناحیه دو منطقه 19 در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: به همین منظور در این بازدید مقرر شد تا با جانمایی دریچه های کف خیابان احسانی، کف پوش خیابان بدر، آسفالت، اتمام پیاده رو سازی و نصب تابلوهای مسیر سرویس بهداشتی خیابان انقلاب، این معابر بهسازی شوند.

این مسئول بیان کرد: ترمیم و بازسازی کفپوش پیاده رو و آسفالت سه راه شریعتی، تعیین تکلیف حفاریهای خیابان مهران، ‌پاکسازی نهر و تک جدول خیابان مطهری از جنوب به شمال،‌ مرمت پیاده راه خیابان بخشایش، خط کشی عابر پیاده تقاطع رحمان و بخشنده و بازسازی و مرمت کفپوش پیاده راه این تقاطع به منظور ساماندهی معابر اجرا می شود.

بوستان شریعتی چهره جدیدی به خود می گیرد

وی افزود: با نصب و راه اندازی آبنمای ورودی ضلع شرقی بوستان شریعتی، نصب ست لوازم ورزشی، ‌ترمیم و مرمت تمامی کفپوشهای پیاده راه،‌ مرمت سرویس بهداشتی ضلع جنوبی آن و ترمیم و حفاری برق ورودی ضلع شرقی این بوستان و ایجاد دو معبر، بوستان شریعتی چهره جدیدی به خود می گیرد.

قائم مقام شهردار منطقه 19 یادآور شد: مرمت و بازسازی سرویس بهداشتی بوستان مطهری، مرمت سکوی زمین چمن مصنوعی و مرمت و بازسازی تمامی معابر این بوستان، فعال سازی کارگاه پارک ترافیک، امحا و پاکسازی تبلیغات دیواری و درب منازل،‌ رفع سد معبر خیابانها و معابر سطح ناحیه، رفع نواقص سرویس بهداشتی جنب سرای محله شریعتی شمالی و جمع آوری جداول محوطه ورودی آن و پاکسازی و جمع آوری نخاله های پشت خانه کشتی از جمله فعالیتهایی خواهد بود که در راستای تغییر وضعیت محله ها انجام می شود.

کد مطلب 1497506

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