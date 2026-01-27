رشد ۷۵ درصدی در اجرای عملیات نوسازی و مرمت معابر منطقه ۱۱ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد ابراهیم شکوری معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۱۱ تهران ضمن تشریح جزییات اجرای عملیات پیاده‌روسازی در معابر فرعی و اصلی این منطقه گفت: تاکنون در ۱۹ معبر از خیابان‌های این منطقه نوسازی و مرمت پیاده رو سازی انجام شده است.

شکوری با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت معابر و اجرای مطلوب عملیات بیان کرد: یکی از ماموریت‌های اصلی مدیریت شهری اجرای عملیات پیاده رو سازی، ترمیم و نگهداری معابر برای تسهیل در عبور و مرور است و منطقه ۱۱ در این حوزه عملکرد چشمگیری داشته است.

وی افزود: با استفاده از تمامی پتانسیل‌های موجود از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۹ معبر در مساحتی حدود ۱۸۳۵۰ متر مربع در معابر منطقه پیاده رو سازی تیپ ۲ به صورت مقطعی اجرا شده است. از پروژه‌های مهم منطقه می‌توان به مسیر خیابان‌های ایروانی، شهید جوادیان، جمالزاده، کمالی، مختاری و نوفل لوشاتو اشاره کرد.

معاون فنی منطقه ۱۱ در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین عملیات ترمیم محل های حفاری و نگهداشت پیاده رو و اجرای پیامهای ۱۳۷ درنواحی چهارگانه به صورت مستمر و روزانه ادامه دارد.

وی در پایان افزود: عملیات پیاده رو سازی در ۱۰ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد رشد داشته است. پیش‌بینی شده است که تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموع پیاده رو سازی‌ طبق برنامه پیش بینی شده به ۲۲ معبر برسد.