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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

ورودی محله باباسلمان باغستان مزین به تابلو تصاویر شهدا شد

ورودی محله باباسلمان باغستان مزین به تابلو تصاویر شهدا شد

شهریار - خبرگزاری مهر: ورودی محله باباسلمان باغستان به همت شهرداری این شهر به تابلوی تصاویر شهدا مزین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز میلاد نور، امام موسی کاظم (ع) به همت شهرداری باغستان مقرر شد که تابلوی مزین به نام و تصاویر شهدا در خیابانهای و معابر این شهر نصب شود.
 
در این زمینه طی چند روز گذشته در محله بابا سلمان شهر باغستان تابلوهای مزین به نام و تصاویر شهیدان، سردار رشید اسلام حاج یدالله کلهر و 28 شهید این محله به همت واحد روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر باغستان نصب شد.
 
این اقدام در راستای ترویج فرهنگ شهادت و ایثار در جامعه به خصوص بین جوانان و نوجوانان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این شهر انجام شد.
کد مطلب 1498417

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