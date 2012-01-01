ورودی محله باباسلمان باغستان مزین به تابلو تصاویر شهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز میلاد نور، امام موسی کاظم (ع) به همت شهرداری باغستان مقرر شد که تابلوی مزین به نام و تصاویر شهدا در خیابانهای و معابر این شهر نصب شود.

در این زمینه طی چند روز گذشته در محله بابا سلمان شهر باغستان تابلوهای مزین به نام و تصاویر شهیدان، سردار رشید اسلام حاج یدالله کلهر و 28 شهید این محله به همت واحد روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر باغستان نصب شد.

این اقدام در راستای ترویج فرهنگ شهادت و ایثار در جامعه به خصوص بین جوانان و نوجوانان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این شهر انجام شد.