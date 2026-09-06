به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفتگویی ویژه درباره آخرین تحولات منطقه و وضعیت تنگه هرمز، از اتخاذ راهبردهای جدید برای مقابله با تحرکات احتمالی خبر داد.



محسن رضایی با اشاره به اقدامات طرف مقابل برای عبور شبانه تعدادی از کشتی‌ها، گفت: آنها با به‌کارگیری نیروهای ماهر و پرداخت هزینه‌های سنگین، سعی در خاموش کردن تجهیزات دارند و معمولاً چند فروند کشتی را عبور می‌دهند که هدف قرار میگیرند.



وی درباره تصمیم برای غرق کردن شناورهای متخاصم توضیح داد: ما هنوز تصمیم قطعی برای غرق کردن آنها اتخاذ نکردهایم؛ چراکه نشت مواد نفتی و آلودگی گسترده در تنگه هرمز و خلیج فارس، برای خود ما نیز مشکل آفرین خواهد شد. با این حال، تأکید میکنم که هیچ یک از این کشتی‌ها سالم از منطقه خارج نخواهند شد و حتماً آسیب می‌بینند.



دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه عبور چند کشتی به معنای بازشدن تنگه هرمز نیست، تصریح کرد: ما خودمان نیز چندین فروند کشتی حامل کالاهای اساسی و مواد غذایی داریم و روند واردات ادامه دارد.



رضایی در تشریح برنامه‌های آتی ایران، اعلام کرد: در روزها و هفته‌های آینده، یک منطقه ممنوعه در خارج از تنگه هرمز تعیین خواهیم کرد که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع شده و تا خلیج فارس ادامه دارد.

کشتی‌های مختلف تحریم می‌شوند

وی افزود: هر کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشد و وارد این محدوده شناسایی شود، در لیست تحریمی (فهرست ممنوع العبور) ما قرار خواهد گرفت. همچنین به شناورهایی که در سمت شرقی یا غربی تنگه برای عبور توقف میکنند، اخطار داده می‌شود و در صورت تخلف، مشخصات کشتی و صاحب آن ثبت خواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه این گفتوگو با تشریح جزئیات لیست تحریمی مورد اشاره، تصریح کرد که مشخصات کشتی، صاحب کشتی و اجارهکننده آن ثبت می‌شود و به طرف مقابل اعلام خواهد شد که با قرار گرفتن در این لیست، مشکلات جدی در زمینه بیمه و افزایش سرسامآور هزینه‌های حمل‌ونقل مواجه خواهند شد و همچنین آگاه خواهند بود که در صورت تکرار تخلف و عبور مجدد، در محدوده تحت کنترل ایران قرار می‌گیرند.



وی با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز در تجارت جهانی نفت و گاز، تأکید کرد که این منطقه به یک نقطه کنترلی برای کشتی‌های تحریمی تبدیل خواهد شد و تردد در آن منوط به هماهنگی با ایران است و ممکن است تنها تعداد محدودی از کشتی‌های با ارائه توضیحات، مجوز عبور پیدا کنند.



رضایی از ایجاد یک منطقه ممنوعه جدید به عنوان مکمل تنگه هرمز خبر داد که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا آغاز شده و تا بنادر مقصد برای بارگیری کالا ادامه دارد. وی خاطرنشان کرد که این منطقه جدید، حوزه میدان عمل ایران را گسترش داده و بدون نیاز به حمله نظامی، یک اهرم تحریمی واقعی و مؤثر علیه کشورهای متخلف ایجاد میکند.



دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت: کارشناسان حوزه لجستیک دریایی معتقدند که اثرگذاری این اقدام، در برخی جنبه ها فراتر از شلیک موشک است و با قرار دادن کشتی ها در لیست تحریم، عملاً امکان عبور آنها از تنگه هرمز در آینده سلب خواهد شد. این منطقه ممنوعه برای مدت زمان مشخصی تعریف شده و نشان‌دهنده تغییر رویکرد ایران پس از خروج آمریکا از توافقات قبلی است.

طراحی سامانه جدیدی برای کنترل تردد در خلیج فارس و دریای عمان



وی با بیان اینکه در هفته اخیر فشارها بر متخلفان در تنگه هرمز به شدت افزایش یافته، از طراحی سامانه جدیدی برای کنترل تردد در خلیج فارس و دریای عمان در این منطقه ممنوعه خبر داد.



رضایی در پاسخ به سؤالی درباره محاصره اقتصادی آمریکا، این اقدامات در حوزه تحریم کشتی ها را گامی فراتر از حوزه عملیات نظامی دانست که فشار سنگینتری را بر آمریکا وارد کرده و به طور قطع بر قیمت نفت و افزایش هزینه ها برای طرف مقابل تأثیرگذار خواهد بود.



وی در عین حال ادعای ایجاد قحطی در ایران بر اثر محاصره اقتصادی را رد کرد و گفت که دولت ذخایر کافی از مواد غذایی و کالاهای اساسی را پیشبینی کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین درباره فروش نفت اظهار داشت که در فرصتهای ایجاد شده، روزانه حدود یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت به فروش میرسد و پول آن نیز به کشور بازمیگردد و به عنوان نمونه، در نخستین هفته پس از توافقات، ۷۰ تا ۸۰ میلیون بشکه از ذخایر شناور به مقاصد فروش ارسال شده است.



وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از فضای موجود را ناشی از جنگ روانی طراحی شده از سوی طرف مقابل دانست، بر ضرورت تعدیل قیمت دلار در بازار داخلی با توجه به فروش نفت و دریافت ارز تأکید کرد.

با تست موشک علیه ناو آمریکایی، شکست‌ناپذیریم محاصره را نشان دادیم



دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه گفتگوی ویژه خبری، با تشریح رویکرد جدید ایران در شکستن محاصره دریایی، از انجام یک تست موشکی مهم علیه ناو آمریکایی در ۴۸ ساعت گذشته خبر داد و آن را نقطه عطفی در تحول جنگ و آسیب‌پذیری محاصره خواند.



رضایی با بیان اینکه برای اولین بار از دوران جنگ تحمیلی تاکنون، یک موشک بالستیک ویژه علیه ناو آمریکایی در منطقه آزمایش شده، تصریح کرد که این اقدام واکنش شدیدی را به همراه داشته و حتی مقامات آمریکایی نیز نتوانسته‌اند وقوع آن را انکار کنند.

وی افزود که هدف از این شلیک، باورپذیر کردن تهدید ایران و نشان دادن قدرت بازدارندگی بوده و تأکید کرد که غرق کردن یک ناو ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفره، پیامدهای سنگینی برای طرف مقابل خواهد داشت.



دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به حمله به دو کشتی نفتکش ایران در واکنش به این اقدام، خاطرنشان کرد که این تست، نشاندهنده تحول در راهبردهای جنگی و پایان تحمل محاصره دریایی از سوی ایران است.



وی همچنین از بسیج گسترده دولت و بازرگانان برای تغییر مسیر تجارت از جنوب به سایر کریدورها خبر داد و با اشاره به همسایگی ایران با ۱۵ کشور، اظهار داشت که کریدورهای زمینی و ریلی به سرعت در حال شکل‌گیری است تا صادرات کشور از مسیرهای غیر از جنوب گسترش یابد و در روزها و هفته‌های آینده وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت.



رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با نقد دیپلماسی گذشته، به ویژه تفاهم نامه اسلام آباد، گفت که مشکل اساسی در آن مذاکرات، نبود تضمین عملی از سوی واسطه‌گران بود و آمریکا مکرراً آن را نقض کرد و حتی از آن خارج شد.

وی تأکید کرد که ایران اکنون دیپلماسی را با شرط اعتمادسازی و تضمین‌های عملی دنبال میکند و تا زمانی که آمریکایی‌ها گام‌های اعتمادی عملی برندارند، وارد مراحل بعدی نخواهد شد.



دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به سابقه بی‌اعتمادی ایران به آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد تا خروج از برجام، این بی‌اعتمادی را کاملاً موجه خواند و گفت که آمریکا همواره به دنبال مطیع‌سازی ایران بوده و اعتماد را برابر با نوکری تعریف میکند.



وی با تأکید بر اینکه ایران در زمینه پایبندی به تعهدات بین المللی در رتبه های بالای جهانی قرار دارد، تصریح کرد: مدل جدید دیپلماسی، مبتنی بر اقدام عملی طرف مقابل برای جلب اعتماد است و یکی از ابزارهای تضمین این فرایند، کنترل راهبردی تنگه هرمز خواهد بود.

توافق کریدوری با عمان نهایی شد



دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه گفتگو با تأکید بر مدیریت جدی‌تر ایران بر تنگه هرمز، از نهایی شدن توافقی با عمان برای ایجاد یک کریدور بین‌المللی در آبهای مشترک خبر داد و گفت که این کریدور با همکاری دو کشور، ورود و خروج به خلیج فارس را مدیریت خواهد کرد و نقشه آن به توافق رسیده و به زودی امضا می‌شود.



رضایی با اشاره به نقش این کریدور به عنوان یک تضمین عملی در دیپلماسی جدید، تصریح کرد که در ازای مدیریت این مسیر، تعهدات متقابلی برای باز بودن تنگه هرمز، عدم خرابکاری و خودداری از تهدید یا حمله به ایران ارائه خواهد شد و این توافق، سرآغاز تحول در دیپلماسی در روزها و هفته‌های آینده خواهد بود.



دبیر شورای عالی امنیت ملی در تشریح تغییرات در حوزه جنگ، به اعلام جنگ ۱۰ روزه از سوی دونالد ترامپ اشاره کرد و گفت که این جنگ با واکنش قاطع ایران، تنها یک روز به طول انجامید و دلیل آن، شناسایی و هدف قرار دادن پایگاه‌هایی بود که آمریکا گمان میکرد ایران از آنها بی‌اطلاع است؛ از جمله پایگاه‌هایی در اردن و اربیل که فاقد پدافند هوایی بودند و مورد حملات دقیق قرار گرفتند.



وی همچنین به آزمایش موفقیت‌آمیز موشک ناوشکن بر فراز یک ناو آمریکایی اشاره کرد که موجب فرار وحشت‌زده آنها شد و آن را اولین آزمون نبرد جدید و تحول در راهبردهای دفاعی ایران دانست.



رضایی با تأکید بر اینکه آمریکایی‌ها برخلاف تعهدات امضا شده مبنی بر پایان جنگ، به رسمیت شناختن حاکمیت ایران و عدم همکاری با ضد انقلاب، اقدام به نقض توافقات کرده‌اند، گفت که ایران روش‌های خود را تغییر داده است، اما این به معنای کنار گذاشتن دیپلماسی نیست، چرا که ایران به دنبال پایان جنگ‌ها در منطقه است و معتقد است هرگونه تجاوز به هر کشور غرب آسیا، امنیت و تجارت کل منطقه را مختل میکند.



وی با اشاره به بسیج کامل دولت، وزرا، نیروهای مسلح و مردم در میدان، اطمینان داد که این تغییرات در سه عرصه جنگ، دیپلماسی و شکستن محاصره ادامه خواهد یافت.



دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره واکنش احتمالی ترامپ نیز گفت که آمریکایی‌ها پس از خروج از تفاهم نامه اسلام آباد، ابتدا جنگ ۱۷ روزه را همزمان با ایام محرم و تشییع رهبری آغاز کردند که با پاسخ مواجه شد و سپس با توصیه‌های نتانیاهو، به دنبال جنگ ۱۰ روزه برآمدند که آن نیز در نطفه خفه شد.

آمریکا در سه جبهه شکست خورده/ تلاش برای کودتا ناکام می‌ماند

دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه گفتگو با تشریح ابعاد جدید تحولات، تأکید کرد که آمریکا در سه عرصه جنگ، محاصره دریایی و تلاش برای کسب قطعنامه‌های بین المللی علیه ایران شکست خورده است و اکنون با جنگ روانی و تبلیغات گسترده درباره کمبود ارز و فروپاشی اقتصادی، به دنبال ایجاد ظرفیت داخلی برای کودتا مشابه حوادث ۱۸ و ۱۹ دی است.



رضایی با اشاره به پشتوانه نظامی ناموفق کودتای پیشین، گفت که این تلاش‌ها با وجود آمادگی مردم، پیروزی های جنگ ۴۰ روزه و حضور حماسی در تشییع امام (ره)، محکوم به شکست است و دولت نیز باید با کنترل تورم و ارز، بهانه را از دست آمریکایی ها بگیرد، اما در نهایت این جنگ روانی بی نتیجه خواهد ماند.



وی درباره تحولات لبنان و حملات اخیر رژیم صهیونیستی به بلندی‌های علی الطاهر، اظهار داشت که جنگ‌ها همواره دارای فراز و نشیب هستند و نباید تنها به یک مقطع نگاه کرد.

رضایی با مرور تاریخ مقاومت، یادآور شد که حزب الله پس از اشغال بیروت در سال ۱۹۸۲ متولد شد و با آموزش و کمک ایران، در سال ۲۰۰۰ موفق به آزادسازی کامل لبنان شد و اولین کشور عربی بود که اسرائیل را شکست داد و در جنگ ۳۳ روزه نیز مجدداً رژیم صهیونیستی را سرکوب کرد.



دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به محاصره سه وجهی لبنان در مقایسه با غزه، ابراز اطمینان کرد که لبنان مجدداً سربلند خواهد شد و این بار خشم انباشته مردم، چیزی از اسرائیل باقی نخواهد گذاشت و برخلاف گذشته که حزب الله از فاصله ۳۰ تا ۴۰ کیلومتری به حیفا و تل‌آویو موشک شلیک میکرد، این بار واکنش‌ها بسیار سخت‌تر و دردناکتر خواهد بود.



رضایی در پاسخ به اظهارات نتانیاهو درباره ترس ایران از توانمندی‌های نظامی اسرائیل، گفت که ایران حق خود را برای پاسخ به حمله آمریکایی‌ها به مراسم عروسی در منطقه محفوظ میداند و افزود که نتانیاهو به دنبال تبلیغات انتخاباتی برای نخست‌وزیری مجدد است و برنامه‌های ایران نیز سر جای خود قرار دارد.



وی در پایان به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب در ایام وحدت و هشدار درباره طرح‌های موهوم اشاره کرد و گفت که این دوگانه‌ای موهوم، سرابی بیش نیستند و آمریکایی‌ها با سراب‌سازی به‌ دنبال ایجاد انشقاق در ملت ایران هستند تا از استیصال خود در برابر مقاومت ایران و متحدانش خارج شوند، اما این تلاش‌ها نیز بی‌نتیجه خواهد ماند.

وحدت حول محور ولایت، رمز عبور از دوگانه‌های موهوم



دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه گفتگو با تأکید بر هشدار رهبر معظم انقلاب درباره «دوگانه‌ای موهوم»، خاطرنشان کرد که دشمن همواره از اختلافات طبیعی در فضای سیاسی و اجتماعی ایران سوءاستفاده کرده و نمونه‌های آن را در شکست مشروطه و ملی شدن نفت شاهد بوده‌ایم، اما انقلاب اسلامی در ۴۷ سال گذشته با وجود شکل‌گیری اختلافات، به برکت شاخص ولایت فقیه از این آفت مصون مانده است.



رضایی با اشاره به تجربه خود در دوران سه رهبری، تصریح کرد که هرگونه اختلاف خارج از چارچوب رهبری، جز آسیب به مردم و نظام نتیجه نداشته و وحدت واقعی زمانی محقق میشود که همه جریان‌ها خود را با این شاخص تنظیم کنند.

وی افزود که جریان‌های انقلابی و معتدل باید یکدیگر را تحمل کرده و از دامن زدن به تنش‌هایی که دشمن در آنها نفوذ دارد، پرهیز کنند.



دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت که تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی اگر چه واقعی هستند، اما می‌توانند به فرصتی برای تحول و پیشرفت تبدیل شوند.

وی از تدوین «سند امنیت اقتصادی» در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با مشارکت ۱۸ کسب و کار بزرگ خبر داد و گفت که این سند میتواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و ایجاد تحرک در کارآفرینی شود.



رضایی با الگوبرداری از تجربه ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم، بر ضرورت شکلگیری یک «جهاد اقتصادی» واقعی در ایران تأکید کرد و گفت که با اراده جدی، میتوان بازارهای منطقه‌ای و جهانی را با کالاهای ایرانی پر کرد، همانگونه که در دوران صفویه، اقتصاد ایران برای اروپایی‌ها الگو بود.



وی در پایان با قدردانی از نیروهای مسلح و رزمندگان، از مردم خواست تا برای سلامت و پیروزی این مدافعان عزت و منزلت ایران دعا کنند و ابراز امیدواری کرد که با حفظ وحدت، اقتدار و پیشرفت اقتصادی، ایران بتواند حقوق خود را با قدرت بیشتری به کرسی بنشاند.