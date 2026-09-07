به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاظمی در نشست احزاب، دبیران تشکلهای سیاسی و فعالان سیاسی شهرستان بر تحقق انسجام اجتماعی، وفاق ملی و بهرهگیری از دیدگاهها و ظرفیتهای احزاب و فعالان سیاسی تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت نقش احزاب و جریانهای سیاسی در افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی، گفت: گفت و گو و تعامل مستمر میان مجموعه مدیریت شهرستان و فعالان سیاسی می تواند به شناخت دقیقتر مسائل، ارائه راهکارهای مؤثر و اتخاذ تصمیمات بهتر برای پیشبرد امور کمک کند.
فرماندار شهرستان زنجان با اشاره به پیامهای وحدتبخش مقام معظم رهبری در هفته دولت و هفته وحدت، گفت: رهنمودهای معظمله باید بهعنوان فصلالخطاب و نقشه راه همه جریانها و مجموعههای مدیریتی مورد توجه قرار گیرد و در مسیر خدمترسانی، افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
کاظمی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت همه گروهها و جریانهای فکری در چارچوب قانون، گفت: تحقق انسجام اجتماعی و وفاق ملی نیازمند پذیرش دیدگاههای مختلف، گفتوگوی سازنده و استفاده از توانمندی نخبگان، احزاب و فعالان سیاسی برای حل مسائل و توسعه شهرستان است.
وی با بیان اینکه مسائل معیشتی و اقتصادی از اولویتهای مهم جامعه است، افزود: مدیریت و نظارت دقیق بر بازار، کنترل قیمتها، توجه به مطالبات مردم و تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.
فرماندار زنجان با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی بهعنوان پشتوانه نظام مدیریتی و اجتماعی، گفت: شفافیت، پاسخگویی، ارتباط نزدیک مسئولان با مردم و توجه به دغدغههای جامعه از مهمترین عوامل افزایش سرمایه اجتماعی است.
وی همچنین بر استمرار ارتباط و برگزاری نشستهای مشترک با احزاب و فعالان سیاسی تأکید کرد و گفت: مجموعه مدیریت شهرستان از پیشنهادها و دیدگاههای سازنده تمامی گروهها و صاحبنظران در مسیر خدمترسانی، رفع مشکلات و توسعه شهرستان استقبال میکند.
در این نشست، دبیران احزاب و فعالان سیاسی شهرستان زنجان نیز ضمن بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود پیرامون موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی و مدیریتی، بر اهمیت تقویت انسجام اجتماعی، افزایش مشارکت عمومی و همکاری همه جریانها برای حل مسائل روز جامعه تأکید کردند.
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