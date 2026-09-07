پیمان فلسفی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی و دامپروری اظهار داشت: دامداران با وجود چالش‌های متعدد، با تمام وجود و با تلاش و مجاهدت، تولید کشور را پایدار نگه داشته‌اند تا بخش دامپروری و دامداری روی پا بماند.

رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: متولیان بخش دام و طیور با چالش بزرگی به نام نقدینگی مواجه هستند و این بخش مهم که تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور است، برای تأمین نهاده‌های دامی و هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی نیاز مبرمی به نقدینگی دارد.

وی با اشاره به نشست با تشکل‌های کشاورزی و دام و طیور استان قم خاطرنشان کرد: در این جلسه مشکلات و درخواست‌های تشکل‌های بخش کشاورزی و دامپروری مطرح شد و باید راهکارهایی برای رفع مشکل نقدینگی این بخش پیدا کنیم.

فلسفی ادامه داد: بدون تردید بانک‌ها می‌توانند به این بخش کمک کنند و شایسته است تسهیلات ارزان‌قیمت از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری و تأمین شود.

رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از عملکرد نظام بانکی در حمایت از بخش کشاورزی بیان کرد: متأسفانه بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های تخصصی، آن‌گونه که باید و شاید به تعهدات خود در قبال بخش کشاورزی عمل نکرده‌اند.

وی گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌های کشور باید بیش از ۱۱ درصد از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما بر اساس بررسی‌هایی که دیوان محاسبات و مجلس انجام داده‌اند، این میزان به ۳ درصد هم نمی‌رسد.

فلسفی تأکید کرد: این فاصله قابل توجه است و بخش کشاورزی از تسهیلات مورد نیاز خود برخوردار نشده است، بنابراین باید این خلأ برطرف شود.

وی با اشاره به عملکرد بانک کشاورزی افزود: بانک کشاورزی مدعی است بیشترین میزان تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص داده و به‌عنوان نمونه اعلام می‌کند ۶۰ درصد تسهیلات آن به این بخش اختصاص یافته است، اما در مجموع تسهیلاتی که باید به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند، این میزان به بیش از ۳ درصد نمی‌رسد.

رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: لازم است نظام بانکی کشور نگاه خود را نسبت به حمایت از بخش کشاورزی تقویت کند و نقدینگی مورد نیاز این بخش مهم و تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور را تأمین کند، چرا که این مهم قابل تحقق است.