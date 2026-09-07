۳۰ چهره ماندگار فرهنگ و هنر قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین رویداد هفت بحر هنر شامگاه یکشنبه و همزمان با گرامیداشت روز قم در تالار فرهنگ و هنر برگزار شد و جمعی از چهرههای باسابقه و اثرگذار عرصه فرهنگ و هنر استان در رشتههای مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند.
این رویداد با هدف پاسداشت سرمایههای فرهنگی و هنری و تکریم هنرمندانی برگزار شد که سالهای متمادی از عمر خود را صرف فعالیت و نقشآفرینی در حوزههای مختلف فرهنگی و هنری کردهاند.
نوزدهمین ایستگاه هفت بحر هنر در قم، طیف متنوعی از رشتههای هنری و فرهنگی را دربر گرفت و پیشکسوتانی از حوزه ادبیات، هنرهای تجسمی، موسیقی، سینما، رسانه، تئاتر، عکاسی، تعزیه، هنرهای قرآنی و خوشنویسی در این آیین تجلیل شدند.
برگزاری این مراسم، فرصتی برای پاسداشت بخشی از سرمایههای انسانی عرصه فرهنگ و هنر قم بود و از هنرمندان و فرهیختگانی تقدیر شد که هر یک در حوزه تخصصی خود، کارنامهای از سالها فعالیت فرهنگی و هنری دارند.
در بخش نویسندگی و ادبیات، هاشم کلانتر نیستانکی، غلامرضا سازگار، محمدعلی مجاهدی، سیدابوالفضل حسینی اسحاقآبادی معروف به دکتر ژرفا و علیاصغر عزتیپاک در میان چهرههای مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین در حوزه هنرهای تجسمی، از حسنعلی یگانه بهمن در رشته نقاشی و مسعود نجابتی در رشته گرافیک تجلیل شد.
تجلیل از این هنرمندان، بخش دیگری از برنامه نوزدهمین رویداد هفت بحر هنر را تشکیل داد و فعالیتهای آنان در عرصههای مختلف فرهنگی و هنری مورد توجه قرار گرفت.
در حوزه خوشنویسی نیز مصطفی عابدینی، محمدتقی اسدی شیخلو، مجید داستانی، میثم سلطانی و ابوالفضل خزاعی مورد قدردانی قرار گرفتند.
حضور هنرمندان رشتههای مختلف در این رویداد، جلوهای از تنوع ظرفیتهای فرهنگی و هنری قم را در آیین پاسداشت نامداران و پیشکسوتان استان به نمایش گذاشت.
بخش دیگری از آیین هفت بحر هنر به تجلیل از فعالان و پیشکسوتان هنرهای نمایشی اختصاص داشت و در این بخش از محمدعلی خبری، اصغر نوبخت، محمدرضا آزاد، کوروش زارعی و کاظم نظری قدردانی شد.
در حوزه عکاسی نیز حسین مظاهری تهرانی در جمع چهرههای تجلیلشده قرار داشت و از فعالیت این هنرمند در این رشته تقدیر به عمل آمد.
حسین غلامیان نیز به نمایندگی از عرصه تعزیهخوانی مورد تجلیل قرار گرفت و سیدمحمدمهدی طباطبایی نیز در حوزه فعالیتهای قرآنی مورد تقدیر واقع شد.
این گستره از رشتههای حاضر در مراسم نشان داد که نوزدهمین رویداد هفت بحر هنر، تنها به یک حوزه مشخص محدود نبوده و تلاش کرده است از چهرههای اثرگذار عرصههای متنوع فرهنگ و هنر استان قدردانی کند.
برگزاری این آیین در روز قم، زمینهای برای گردهمایی بخشی از نامداران و پیشکسوتان فرهنگی و هنری استان و پاسداشت سالها فعالیت آنان در رشتههای مختلف فراهم کرد.
موسیقی، سینما و رسانه در فهرست تجلیلشدگان قرار گرفتند
در بخش موسیقی، حسین رسولی و امیرحسینعلی قاهانی از جمله هنرمندانی بودند که در نوزدهمین رویداد هفت بحر هنر مورد تقدیر قرار گرفتند.
در حوزه سینما نیز سیدمحمد برقعی و علی بیطرفان در فهرست چهرههای تجلیلشده این مراسم قرار داشتند.
مرتضی داستانی نیز به عنوان یکی از چهرههای فعال حوزه رسانه و مطبوعات مورد تقدیر قرار گرفت.
تجلیل از فعالان رسانه، سینما و موسیقی در کنار دیگر رشتههای هنری، از دیگر بخشهای این مراسم بود که مجموعهای از پیشکسوتان و نامداران عرصه فرهنگ و هنر قم را در کنار یکدیگر گرد آورد.
رویداد هفت بحر هنر با رویکرد تکریم و پاسداشت پیشکسوتان برگزار میشود و نوزدهمین دوره آن نیز به معرفی و تجلیل از جمعی از چهرههای باسابقه و اثرگذار فرهنگی و هنری استان اختصاص یافت.
از خانواده شهید سلیمی تقدیر و تقویم قم رونمایی شد
در بخش پایانی این آیین، از خانواده شهید مسعود سلیمی تقدیر شد و حاضران یاد و خاطره این شهید را گرامی داشتند.
همچنین در جریان برگزاری نوزدهمین رویداد هفت بحر هنر، از تقویم قم نیز رونمایی شد.
این مراسم با تجلیل از ۳۰ تن از نامداران و پیشکسوتان فرهنگ و هنر قم در رشتهها و حوزههای مختلف به کار خود پایان داد و بار دیگر اهمیت توجه به سرمایههای انسانی و فرهنگی استان را در قالب آیینی برای پاسداشت چهرههای باسابقه هنر و فرهنگ یادآور شد.
قم- نوزدهمین رویداد هفت بحر هنر همزمان با روز قم برگزار شد و در این آیین، ۳۰ تن از پیشکسوتان و نامداران عرصههای گوناگون فرهنگ و هنر استان مورد تجلیل قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین رویداد هفت بحر هنر شامگاه یکشنبه و همزمان با گرامیداشت روز قم در تالار فرهنگ و هنر برگزار شد و جمعی از چهرههای باسابقه و اثرگذار عرصه فرهنگ و هنر استان در رشتههای مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند.
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