توقیف خودروهای حامل چوب قاچاق در ساری و آمل

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با قاچاق فرآورده‌های جنگلی، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در شهرستان‌های ساری و آمل طی دو عملیات جداگانه موفق به شناسایی و توقیف خودروهای حامل چوب قاچاق شدند.

وی افزود: در شهرستان ساری، نیروهای حفاظتی اداره منابع طبیعی شهرستان با همکاری سرجنگلبان و نیروهای حفاظتی حوزه استحفاظی سنگتراشان و مأموران حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ، یک دستگاه خودروی سواری زانتیا حامل چوب قاچاق را در محدوده سری پهنه‌کلا شناسایی و متوقف کردند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری ادامه داد: پس از توقیف این خودرو، محموله چوب قاچاق نیز کشف و خودرو به همراه محموله برای انجام مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

باقری همچنین از توقیف یک دستگاه خودروی ایسوزو حامل چوب قاچاق در شهرستان آمل خبر داد و گفت: مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی آمل در جریان گشت و سرکشی از حوزه استحفاظی و با هدف پیشگیری از تخلفات و مقابله با قاچاق چوب، این خودرو را شناسایی کردند.

وی بیان کرد: خودروی ایسوزو به همراه محموله چوب قاچاق مکشوفه توقیف و برای طی مراحل قانونی به پارکینگ اداره منابع طبیعی شهرستان آمل منتقل شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با تأکید بر استمرار گشت‌های حفاظتی در عرصه‌های طبیعی استان تصریح کرد: حفاظت از جنگل‌ها و جلوگیری از قطع و حمل غیرمجاز چوب از اولویت‌های یگان حفاظت منابع طبیعی است و مأموران این مجموعه با حضور مستمر در حوزه‌های استحفاظی با تخلفات برخورد قانونی خواهند کرد.

باقری خاطرنشان کرد: همکاری نیروهای حفاظتی و دستگاه‌های مرتبط در شناسایی تخلفات و جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های جنگلی نقش مؤثری دارد و این اقدامات با هدف صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان نیز خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مربوط به قطع، حمل یا جابه‌جایی غیرمجاز چوب، مراتب را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند تا موضوع در اسرع وقت بررسی و با متخلفان برابر قانون برخورد شود.