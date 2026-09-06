مشکلی که پیروزی را از استقلال گرفت؛ بیزاتی: خودمان هم خوشحال نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، اوزجان بیزاتی در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال آلومینیوم اظهار داشت: از همه بازیکنانمان تشکر می‌کنم چرا که این سومین مسابقه‌ای بود که طی ۱۰ روز اخیر انجام دادیم.

وی ادامه داد: در این مسابقه موقعیت‌های زیادی داشتیم، اما نتوانستیم از فرصت‌هایی که به دست آوردیم استفاده کنیم.

مربی تیم فوتبال استقلال افزود: ما هم از نتیجه این مسابقه خوشحال نیستیم، اما همه تلاش خود را انجام می‌دهیم.

وی تصریح کرد: وقتی موقعیت خلق می‌کنید باید بتوانید از آنها استفاده کرده و به گل برسید. ما قطعاً این مشکل را حل خواهیم کرد.

او در پایان گفت: خلیفه دروازه‌بان بسیار خوبی است و ما اگر با پنجره بسته نقل‌وانتقالاتی مواجه نبودیم او اکنون در تیم ما حضور داشت. فرعباسی هم کیفیت بالایی دارد و هر دو جز دروازه‌بان های برتر لیگ هستند.