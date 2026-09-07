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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۶

مقام روس ادعای صلح‌جویی مقامات اروپایی را توخالی نامید

مقام روس ادعای صلح‌جویی مقامات اروپایی را توخالی نامید

معاون وزیر امور خارجه روسیه، درخواست‌های اتحادیه اروپا برای صلح را «حرف‌های توخالی» نامید.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر گروشکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه به ریانووستی گفت: اظهارات سیاستمداران اروپایی درباره حل درگیری اوکراین و گفت‌وگو با مسکو بیشتر حرف‌های توخالی و ایجاد نوعی هیاهوی رسانه‌ای است.

وی، اقدامات سیاستمداران اروپایی را علیه روسیه ارزیابی کرد و افزود: در عمل، سیاست اتحادیه اروپا با رویکرد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) همسو است و هدف آن طولانی کردن درگیری کی‌یف برای وارد کردن شکست راهبردی به مسکو است.

روابط روسیه و اتحادیه اروپا از زمان شروع جنگ اوکراین تیره شده است. مسکو، بروکسل را به تلاش برای طولانی کردن جنگ و کارشکنی در مذاکرات صلح متهم کرده است.

کد مطلب 6939654

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