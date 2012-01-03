به گزارش خبرنگار مهر، عمار یاسر همواره با کلام روشن‌گر خود، مردم را به سوی آن حضرت دعوت می‌کرد و در نبرد‌ها همراه حضرت علی‌(ع) بود و با سخنان شورانگیز، مردم را به همراهی آن حضرت فرا می‌خواند.



عمار یاسر، از نخستین کسانی بود که در بیابان غفلت و جهل و تاریکی دل به نور ایمان روشن کرد و اسلام آورد و به یگانگی خدا و رسالت رسول خدا(ص) شهادت داد.



هنوز زمانی از اسلام آوردن او نمی‌گذشت که گرفتار شکنجه‌های کفار قریش شد. شکنجه‌هایی که جانش را می‌گرفت و زنده بودن را برایش ناممکن می‌ساخت، ولی عمار یاسر، پرچم دار استقامت و صبر، تا آخرین لحظه عمرش به اسلام و رسول گرامی اسلام، عاشقانه وفادار ماند.



وقتی زمزمه‌های دعوت آسمانی رسول خدا(ص) در مکه پیچید، عمار، فرزند یاسر و سمیه، پنهانی نزد رسول خدا(ص) رفت و اسلام آورد و با بازگشت او به خانه، کلمات آسمانی که عمار از پیامبر خدا(ص) شنیده بود، روح و جان یاسر و سمیه را هم شیفته خود کرد و آن دو نیز اسلام آوردند.



گویی خورشید حقیقت اینک در خانه یاسر طلوع کرده است و به دل‌های با ایمان این خانواده نور و گرمی می‌بخشد، عمار بهانه‌ای بود برای این طلوع که چشم دلشان به نور حقیقت روشن شود.



هنوز چند روزی از طلوع خورشید اسلام در خانه یاسر نگذشته بود که غبار سنگین بدگویی‌ها و جسارت‌ها و در پی آن، طوفان شکنجه‌ها و آزار‌ها، دیوارهای خانه را لرزاند.



حالا آفتاب سوزان حجاز بود و ریگ‌های گداخته بیابان و تنور زره‌های پولادین و تن رنجور یاسر و سمیه و عمار و برادرش، عبدالله که در میان این همه حرارت می‌سوخت و می‌گداخت.



کفار تنها به شنیدن کلامی از زبان آن‌ها بر ضد رسول خدا(ص) راضی بودند تا از آزار این خانواده دست بردارند، ولی عشق به خدا و رسولش چنان دل‌های آسمانی این تازه مسلمانان را گداخته بود که گداختن جسم را تاب می‌آوردند و کافران چه زجری می‌کشیدند از این همه صبوری، بردباری و استقامت.



عمار بن یاسر، یکی از وفادار‌ترین و محبوب‌ترین یاران امام علی(ع) بود و همین سبب می‌شد بدخواهان و مخالفان، با بدگویی‌ها و تهمت‌ها قصد پایین آوردن مقام او را داشته باشند یا به آزارش دست بزنند. شهامت، جسارت و هشیاری عمار و نیز مقام بلندش، او را چون سدّی مقاوم در برابر همه آزار‌ها، جسارت‌ها و تهمت‌ها استوار می‌داشت.



وی از بارز‌ترین شخصیت‌های مومن و وفادار در راه حق و رسالت و ولایت است. تاریخ شهامت‌های مسلمانان صدر اسلام و جانبازیهای یاران عاشق علی(ع) به حماسه‌های این یار همیشه در پیکار امیر مومنان، آراسته است.



رسول خدا‌(ص) درباره عمار فرمودند: سر تا قدم عمار را ایمان پر کرده و ایمان با گوشت و خونش آمیخته شده است. وفاداری عمار به امام علی(ع) به دلیل بصیرت بود که این بصیرت در تمام لحظات زندگی عمار یاسر با او همراه بود.



سرانجام عمار یاسر 91 ساله در روز نهم ماه صفر در جنگ صفین، در رکاب امام، مولا و مقتدایش علی(ع) شربت شهادت نوشید و صلابت در عشق و ایمان را به تصویر کشید.



تاریخ اسلام، سرشار از چهره‌هایی است که هر کدام دنیایی از عظمت و پاکی و قهرمانی را در خود دارند. اصحاب با ایمان و فداکار رسول خدا(ص) و یاران با اخلاص امیر مومنان(ع) و شاگردان و اصحاب خود ساخته امامان دیگر، هر یک به نوبه خود، ارزش‌ها را به ما الهام می‌دهند و روح ما را به تعالی و عروج می‌کشند.

