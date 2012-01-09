به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری نخستین نشست بازخوانی اندیشه ها و تفکر دکتر شریعتی در باب "دین پژوهی؛ شهید، شهادت و نهضت عاشورا" در دومین نشست روضه عقل و عشق، به موضوع شریعتی و تفکر آینده ‏پرداخته می‎شود.

نخستین نشست روضه عقل و عشق با سخنرانی حجت الاسلام خسرو پناه به بازخوانی اندیشه های شریعتی در کتاب "حسین (ع)، وارث آدم "اختصاص داشت.

دومین نشست روضه عقل و عشق با سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی استاد دانشگاه با بررسی موضوعی "شریعتی و تفکر آینده" روز چهارشنبه 21 دیماه از ساعت 18 تا 20 برگزار می شود.

پیش از این خانه موزه دکتر شریعتی مجموعه نشستهای تفکر از نمای نزدیک را با بررسی آرا و اندیشه های امام موسی صدر، اقبال لاهوری و سیدجمال الدین اسدآبادی برگزار کرده است.

علاقمندان شرکت در این نشست می توانند به خیابان جمالزاده شمالی، نرسیده به خیابان دکتر حسین فاطمی، کوچه نادر، پلاک 9، خانه موزه دکتر علی شریعتی مراجعه کنند.