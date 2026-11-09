به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح افزایش مبلغ کالابرگ اظهار داشت: در راستای حمایت از معیشت خانوارها و ارتقای قدرت خرید مردم، افزایش اعتبار کالابرگ در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن، مبلغ این اعتبار برای ۶۴ درصد جامعه هدف از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یافته است.

وی افزود: در نخستین مرحله اجرای این طرح که در مهرماه انجام شد، مبلغ کالابرگ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی افزایش یافت؛ همچنین خانوارهای قرارگرفته در دهک‌های درآمدی اول تا سوم که درآمد ماهانه آن‌ها کمتر از ۲۰ میلیون تومان است، مشمول این افزایش شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه شمار خانوارهای مشمول این بخش از طرح بیش از ۵۰۴ هزار و ۴۱ خانوار است، تصریح کرد: نخستین مرحله شارژ اعتبار افزایش‌یافته برای مشمولان انجام شده و این اقدام می‌تواند به بهبود قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد کمک کند.

توصیفیان ادامه داد: خانوارهای مشمول می‌توانند بر اساس رقم تعیین‌شده برای کد ملی و در نوبت اعلام‌شده، برای خرید کالاهای موردنیاز خود به فروشگاه‌های مجری طرح مراجعه کنند.

وی با اشاره به گستردگی شبکه عرضه کالابرگ در استان گفت: بیش از ۶ هزار فروشگاه در لرستان به‌عنوان مجری طرح کالابرگ فعالیت می‌کنند و تلاش شده است تنوع کالاهای قابل خرید فراهم باشد تا خانوارها بتوانند به‌راحتی اعتبار اختصاص‌یافته را برای تأمین کالاهای اساسی موردنیاز خود هزینه کنند.