محمد شریف زاده مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بشاگرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشگاه علاوه بر رسالت علمی و آموزشی، نقش مهمی در تربیت نسل آگاه، مسئولیت‌پذیر و اثرگذار دارد و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی استعدادها و تقویت هویت دینی و ملی دانشجویان باشد.

وی افزود: بسیج دانشجویی تلاش می‌کند با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و تربیتی، زمینه حضور فعال دانشجویان را در عرصه‌های مختلف فراهم کند و از ظرفیت فکری، علمی و اجرایی جوانان برای پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی بهره بگیرد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بشاگرد تصریح کرد: توجه به مسائل فرهنگی نسل جوان، تقویت روحیه همدلی، ترویج فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری و فراهم کردن زمینه مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های اجتماعی از جمله رویکردهایی است که باید در برنامه‌ریزی‌های بسیج دانشجویی مورد توجه قرار گیرد.

شریف‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های جوانان شهرستان بشاگرد عنوان کرد: دانشجویان سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و اگر زمینه حضور، خلاقیت و مشارکت آنان فراهم شود، می‌توانند در کنار تحصیل و فعالیت علمی، نقش مؤثری در توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: نگاه ما به فعالیت‌های فرهنگی نباید صرفاً برگزاری برنامه‌های مناسبتی باشد، بلکه باید به دنبال اجرای برنامه‌های اثرگذار، مستمر و متناسب با نیازهای فکری و فرهنگی دانشجویان باشیم؛ برنامه‌هایی که به افزایش آگاهی، تقویت همبستگی اجتماعی و امیدآفرینی در جامعه منجر شود.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بشاگرد در پایان تأکید کرد: استفاده از ظرفیت دانشجویان، تعامل با مجموعه‌های دانشگاهی و فرهنگی و توجه به نیازهای واقعی جامعه می‌تواند مسیر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را پویاتر کند و بسیج دانشجویی نیز در این مسیر برای خدمت به مردم و پیشرفت شهرستان تلاش خواهد کرد.