40 هزار مدرسه نیازمند نمازخانه است/ استقبال دبستانی ها از نماز جماعت

محمدرضا عاقلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر عملیات احداث چهار هزار باب نمازخانه در استانها، شهرستانها و روستاهای کشور در دست احداث است که تا پایان سال جاری به اتمام می رسد و افتتاح خواهند شد.

وی با اشاره به وجود 35 هزار باب نمازخانه در مدارس کشور افزود: در این زمینه طی بررسی های به عمل آمده، 40 هزار مدرسه در کشور نیازمند نمازخانه هستند که باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.

افزایش سه هزار نفری ائمه جماعات در مدارس طی سال جاری

این مسئول با اشاره به اینکه برای احداث هر باب نمازخانه اعتبار بالغ بر 700 میلیون ریال مورد نیاز است، عنوان کرد: از 40 هزار مدرسه ای که نیاز به نمازخانه دارند، 10 هزار مدرسه در روستاها و مناطق عشایری واقع شده اند.

عاقلی زاده ادامه داد: طی سال گذشته 17 هزار امام جماعت در مدارس کشور حضور داشتند و مشغول به فعالیت بودند که این میزان در سال جاری به 20 هزار نفر افزایش یافت.

ساماندهی 35 هزار امام جماعت فرهنگی در کشور

معاون مدیرکل امور قرآن و نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش از ساماندهی 35 هزار امام جماعت فرهنگی در مدارس کشور خبر داد و یادآور شد: این افراد معلمان و معاونان مدارس هستند که در صورت نبود امام جماعت در مدرسه، وظایف وی را انجام می دهند.

وی افزود: امید می رود با انجام این اقدامات، فرهنگ نماز بین دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس کشور افزایش یابد.

شرکت سالانه 2.5 میلیون دانش آموز در مسابقات قرآنی

این مسئول در بخش دیگری با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی به صورت سالانه در مدارس، متذکر شد: این مسابقات در سه بخش اذان ویژه پسران، احکام و نماز ویژه دختران و پسران به صورت سالانه در مدارس برگزار می شود که به طور متوسط دو و نیم میلیون دانش آموز در آن شرکت می کنند و به رقابت با دیگر شرکت کنندگان می پردازند.

عاقلی زاده گفت: این مسابقات در چهار مرحله آموزشگاه، منطقه، استان و کشور برگزار می شود که در مرحله نهایی و کشوری، حدود هزار دانش آموز منتخب استانهای کشور شرکت می کنند.

استقبال بی نظیر دانش آموزان ابتدایی از برگزاری نماز جماعت

معاون مدیرکل امور قرآن و نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: این حوزه پنج برنامه محوری در بخش های آموزش عملی نماز در دوره ابتدایی توسط معلمان، برگزاری جشن عبادت دختران و پسران، اجرای طرح پیوند بین مدارس و مساجد و حضور دانش آموزان در نماز جمعه، برگزاری گفتمان های دینی و مسابقات قرآنی را در دستور کار دارد.

وی افزود: در برگزاری نماز جماعت در مدارس، در سطح کشور بیشترین میزان حضور در این مراسم معنوی به دانش آموزان ابتدایی اختصاص دارد و آنها به صورت مرتب در نماز جماعت شرکت می کنند.