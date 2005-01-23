نظام پژوهشي در كشور نهادينه نشده است و تصميم گيري ها سطحي است // تنها 20 درصد پژوهش ها بر اساس نيازهاي جامعه انجام مي شوند

دكتر ناهيد سالاركيا در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" گفت : مشكل اصلي و عمده پژوهش در كشور، بودجه هاي تحقيقاتي است. اما اين مشكل از بابت ميزان بودجه هاي تحقيقاتي نيست بلكه مشكل اساسي در نحوه تخصيص بودجه هاي پژوهشي كشور است.

وي تصريح كرد : با توجه به اين كه توليد ناخالص ملي در كشور، مقدار بودجه پژوهشي كشور بد نيست. اما نحوه تخصيص اعتبارات پژوهشي بين پژوهشكده ها و دانشگاه هاي مختلف مناسب نيست. گاهي به پژوهشكده يا دانشگاهي بودجه بيشتري داده مي شود كه سبب مي شود آن پژوهشكده يا دانشگاه به راحتي در امر پژوهش هزينه كند و برعكس به پژوهشكده يا دانشگاهي ديگر بودجه كمتري اختصاص داده مي شود كه اين امر توانايي آن مركز را در انجام پژوهش كاهش مي دهد.

عضو هيئت علمي انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي خاطر نشان ساخت : اين توزيع نامناسب بودجه سبب مي شود كه پژوهشگران مراكزي كه از بودجه هاي پژوهشي كمتري برخوردار هستند نسبت به امر پژوهش با دلسردي و اعتماد كمتري نگاه كنند. در صورتي كه اگر اين بودجه ها بر اساس توانايي موسسات مختلف و ميزان تحقيقات آنها تعيين شود، پژوهشگران موسسات يا دانشگاه هاي كشور با اعتماد و دلگرمي بيشتري به تحقيق و پژوهش مي پردازند.

وي كه تا كنون ده مقاله در زمينه تغذيه ارائه كرده است، خاطر نشان ساخت : در زمينه پژوهش بايد بين مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي، تمامي سازمان ها و وزارت خانه هايي كه به نحوي با پِژوهش و محصولات پژوهش در ارتباط هستند همدلي و همفكري وجود داشته باشد. به نظر من همه مسئولان كشور بايد نسبت به پژوهش حساسيت داشته باشند و از اين بخش حمايت كنند.

دكتر ناهيد سالاركيا نقش مديريت پژوهش را در نظام پژوهشي كشور بسيار مهم خواند و افزود : از بعد انساني مديريت، پژوهش هنوز در كشور نياز به كار كارشناسي دارد. متاسفانه به طور كلي در كشور ما نظام پژوهشي نهادينه نشده است و تصميم گيري ها سطحي است. به عنوان مثال يك روز شخصي با تخصصي در زمينه اي خاص به عنوان متصدي پژوهش بر مسند مديريت مي نشيند و در طول مديريت خود فقط به علم تخصصي خود و پيشبرد آن كمك مي كند و توجه كمتري به علوم ديگر مي كند و روز ديگر با تعويض اين مدير و جايگزين كردن مديري ديگر، مدير جديد نيز بر اساس سلايق و علايق خود تصميم گيري مي كند. بنابراين هنوز آن طور كه بايد و شايد نظام پژوهشي در كشور ما جا نيفتاده است.

نفر سوم جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي در بخش علوم تغذيه ياد آور شد: انگيزه هاي شخصي محققان ايراني بيش از هر عامل ديگري در پيشبرد اهداف آنها موثر است. من هم به عنوان يك محقق در بخش علوم تغذيه به صرف انگيزه هاي شخصي و علايق علمي خود به تحقيق و پژوهش مي پردازم. انگيزه هاي شخصي آن قدر اهميت دارد كه بسياري از مشكلات جلوي روي محقق را خنثي مي كند و به محقق اميد و هدف مي بخشد. اما در صورتي كه حمايت ها و توجهات خيلي كم رنگ باشد محق كم كم انگيزه هاي خود را نيز از دست مي دهد.

دكتر ناهيد سالاركيا افزود : تحقيقات در كشور ما بر اساس نيازهاي جامعه و مطابق با مشكلات جامعه انجام نمي شوند. به طوري كه به نظر من تنها 20 درصد تحقيقات و پژوهش هاي كشور بر اساس نيازهاي جامعه و مردم انجام مي شوند. تحقيقات در گروه پزشكي و علوم پزشكي بيشتر بر اساس توصيف برنامه ها انجام مي شوند و كمتر به نيازهاي جامعه توجه مي شود. اما خوشبختانه در سال هاي اخير اولويت بندي هايي در زمينه علوم پزشكي صورت گرفته است و دانشگاه هاي علوم پزشكي براي تحقيقات خود برنامه ريزي هايي بر اساس اولويت هاي جامعه انجام داده اند هر چند كه عمل به اين برنامه ها، نياز به برنامه ريزي هاي بيشتر و جديدتري دارد.

وي از پروسه طولاني تحقيق و پژوهش در كشور انتقاد كرد و خاطر نشان ساخت: در صورتي كه طرح تحقيقاتي يك محقق از جانب سازمان يا پژوهشكده اي سفارش و پيشنهاد شود با توجه به نياز آن سازمان به نتيجه طرح و پژوهش پروسه انجام تحقيق خيلي طولاني نيست و به راحتي تحقيق به سمت نتيجه گيري حركت مي كند اما اگر طرح پژوهش توسط خود فرد و محقق ارائه شود از زمان نوشتن طرح تا تصويب طرح و دريافت هزينه ها و بودجه هاي لازم زمان بسيار طولاني صرف مي شود و زمان بسياري را از محقق سلب مي كند.

دكتر ناهيد سالاركيا با ارائه مقاله اي تحت عنوان ارزيابي اثر برنامه يدرساني در دانش آموزان مبتلا به كم كاري تيروئيد در مناطق كمبود شديد يد در جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي، به عنوان يكي از پژوهشگران برگزيده در بخش علوم تغذيه انتخاب شد.