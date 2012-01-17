کنفرانس بین المللی"جنبش جهانی میانه روی" / حضور 370 نماینده از 70 کشور

به گزارش خبرنگار مهر، "نجیب رزاق" در این افتتاحیه سخنانش در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2010 را یادآور شد و از رهبران جهان با هر دین و اندیشه ای خواست برای ساختن کشتی "جنبش میانه روی جهانی" برای صلح برنامه ریزی کنند تا افراطی ها منزوی شوند.

نجیب رزاق در سخنرانی افتتاحیه این کنفرانس گفت: اکنون زمان آن است که میانه رو ها از هر کشور و دین و عقیده ای محور تصمیم گیریها و برنامه ریزیها باشند تا افراطی ها منزوی شوند.

وی افزود: هدف ازاین کنفرانس بستر سازی برای آشنایی با یکدیگر و تشویق برای یادگیری تساهل و تسامح در این زمانه پر هیاهو است.

وی در ادامه از ضمن تشریح تلاشهای دولت مالزی در این زمینه ، گفت : در مالزی پروژه "یک مالزی " را راه اندازی کرده ایم که تفاوتها را به رسمیت می شناسد و مردم را همدل و متحد می کند.

نخست وزیر مالزی در ادامه افزود: مالزی همچنین تصمیم دارد تا در ارتقای تفاهم جهانی و تساهل بیشتر در جهان ایفای نقش کند. وی در پایان از انتشار کتابش با عنوان جنبش جهانی میانه روی خبر داد.

350 نماینده از 70 کشور به همت دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی با هدف ترغیب برای تساهل ، تسامح و صلح در این کنفرانس حضور دارند و 50 سخنران در رشته های تخصصی مختلف در این نشست 3 روزه سخنرانی خواهند داشت .

آیت الله مهدی هادوی تهرانی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران که به دعوت نخست وزیر مالزی در این کشور بسر می برد در این اجلاس سخنرانی خواهد داشت.