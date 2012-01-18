استفاده بی رویه از چاه های عمیق کشاورزی "جلگه رخ" را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صادقی اظهارکرد: وجود 202 حلقه چاه عمیق در جلگه رخ و استفاده بی رویه از آب آنها لزوم توجه به این امر و جلوگیری از تبدیل آن به یک تهدید برای بخش کشاورزی را می طلبد.

وی اظهار داشت: 86 درصد از مردم این بخش در فعالیت های کشاورزی و دامداری مشغول هستند.

وی با بیان اینکه تغییرات اساسی در زمینه الگوی کشت تلاشی به منظور رفع مشکلات بخش کشاورزی جلگه رخ است، گفت: اتخاذ رویکرد علمی در این زمینه کمک کننده است.

صادقی بیان کرد: در این راستا تاکنون هفت هزار و 100 هکتار از اراضی منطقه به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده است.

وی افزود: در سال جاری زراعی هزار و 730 هکتار از اراضی بخش نیز مجهز به آبیاری مکانیزه شده است.

بخشدار جلگه رخ اظهار داشت: در راستای اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار تاکنون چهار هزار هکتار زمین شناسایی و کار طراحی آن در دو هزار و 500 هکتار با اعتبار 500 میلیون ریال انجام شده است.

به گفته وی، در هفته دولت امسال 850 هکتار از این اراضی به دست استاندار افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.