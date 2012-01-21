دو منزل مسکونی شیراز در آتش سوخت/ حریق در گلخانه

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین عملیات دیروز سی ام دیماه دو منزل مسکونی در شیراز طعمه حریق شد. در حریق اول که در ساعت 9 و11 دقیقه به ستاد فرماندهی گزارش شد آتش نشانان ایستگاه 10 و 12 بلافاصله به محل حریق واقع در خیابان تیموری اعزام شدند. آتش نشانان پس از حضور در محل به سرعت به اطفای حریق پرداختند. این حریق منزل مسکونی که در اثر عدم توجه به نکات ایمنی رخ داد مجروحی نداشت.

حریق دیگر که در بلوار خلیج فارس رخ داد پس از اطلاع به ستاد فرماندهی آتش نشانی شیراز در ساعت 10 آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند. این حریق نیز به علت عدم توجه به نکات ایمنی در هنگام پرکردن پیک نیک رخ داد که یک مجروح نیز در پی داشت.

حریق مغازه پیتزا فروشی

یک مغازه پیتزا فروشی در شیراز طعمه حریق شد. این حادثه نیز در ساعت 14 و 38 دقیقه سی ام دی ماه به ستاد فرماندهی آتش نشانی شیراز گزارش شد و آتش نشانان ایستگاه یک به محل حادثه واقع در بلوار زند اعزام شده و پس از حضور در محل به اطفا حریق پرداختند.

اطفای این حریق خودرو 37 دقیقه بطول انجامید.

حریق وسیله نقلیه

یک خودرو در شیراز طعمه حریق شد.

پس از تماس با ستاد فرماندهی آتش نشانی شیراز مبنی بر وقوع حریق وسیله نقلیه در بلوار الزهرا آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند. آتش نشانان پس از حضور در محل به اقدام به اطفای حریق و تخلیه باک خودرو کردند.

آتش سوزی در یک گلخانه

یک گلخانه در شیراز آتش گرفت.

پس از گزارش این حادثه نیز در ساعت 22 و 14 دقیقه دیشب سی ام دیماه آتش نشانان به محل حادثه واقع در خیابان میرزا کوچک خان اعزام شده و به اطفای حریق پرداختند. این حریق که در اثر عدم توجه به نکات ایمنی در یک گلخانه روی داد مجروحی در بر نداشت.

آتش نشانان برای اطفای این حریق 29 دقیقه تلاش کردند.