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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

سه دوره آموزشی ویژه مربیان مهدکودک در گلستان برگزار شد

سه دوره آموزشی ویژه مربیان مهدکودک در گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سه دوره آموزشی شامل آموزش فرهنگ ترافیک ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک، نحوه خارج کردن اجسام خارجی از دهان کودک، چگونه یک وعده غذایی مناسب برای کودکان طراحی کنیم در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزش فرهنگ ترافیک ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک با شرکت 100 نفر ازمدیران و مربیان مهدهای کودک بهزیستی استان گلستان در محل سالن اجتماعات بهزیستی گلستان برگزار شد.

هدف از برگزاری این کارگاه، آموزش همگانی و فرهنگ سازی ترافیک به خصوص از دوران کودکی است، زیرا آموزش به عنوان اصلی ترین رکن می تواند نقش موثری در رفع معضلات ترافیکی و خسارات ناشی از آن داشته باشد.

برگزاری دوره آموزشی " نحوه خارج کردن اجسام خارجی از دهان کودک"

دوره آموزشی "نحوه خارج کردن اجسام خارجی از دهان کودک" ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک شرق استان در محل سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی گلستان برگزار شد.

در این دوره آموزشی که بیش از 80 نفر مدیر و مربی مهدکودک شرکت داشتند، مجموعه فعالیتهای اورژانسی که برای بازگرداندن عملکرد دو عضو حیاتی یعنی قلب و ریه در صورت انسداد ناشی از وجود یک جسم خارجی بود، آموزش داده شد.

سرفصلها و عناوین آموزش داده شده در این کارگاه استانی عبارتند از نحوه برقراری گردش خون، شناسایی علائم تنفس ناکافی و تنفس دادن به بیمار، ارزیابی صحنه و اقدامات لازم در کنترل صحنه، چگونگی ارزیابی کردن بیمار و نحوه بررسی پاسخ بیمار، احیای قلبی - ریوی، انجام CPR توسط یک امدادگر، اورژانسهای انسداد راه هوایی و اقدامات اورژانسی برای انسداد کامل.

برگزاری دوره آموزشی "چگونه یک وعده غذایی مناسب برای کودکان طراحی کنیم"

دوره آموزشی "چگونه یک وعده غذایی مناسب برای کودکان طراحی کنیم" ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک شرق استان گلستان در محل سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی برگزار شد.

عناوین و سرفصلهای آموزشی این کارگاه استانی که بیش از 100 نفر شرکت داشتند، عبارتند از وعده غذایی مناسب، مخلوط غذایی مناسب، مقوی و مغزی کردن غذای کودک در موارد اختلال رشد و سوء تغذیه، تشخیص سوءتغذیه، حساسیتهای غذایی، نحوه غذا دادن به کودک و چگونگی برخورد با کودکان هنگام امتناع از خوردن غذا و... .

کد مطلب 1516827

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