سه دوره آموزشی ویژه مربیان مهدکودک در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزش فرهنگ ترافیک ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک با شرکت 100 نفر ازمدیران و مربیان مهدهای کودک بهزیستی استان گلستان در محل سالن اجتماعات بهزیستی گلستان برگزار شد.

هدف از برگزاری این کارگاه، آموزش همگانی و فرهنگ سازی ترافیک به خصوص از دوران کودکی است، زیرا آموزش به عنوان اصلی ترین رکن می تواند نقش موثری در رفع معضلات ترافیکی و خسارات ناشی از آن داشته باشد.

برگزاری دوره آموزشی " نحوه خارج کردن اجسام خارجی از دهان کودک"

دوره آموزشی "نحوه خارج کردن اجسام خارجی از دهان کودک" ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک شرق استان در محل سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی گلستان برگزار شد.

در این دوره آموزشی که بیش از 80 نفر مدیر و مربی مهدکودک شرکت داشتند، مجموعه فعالیتهای اورژانسی که برای بازگرداندن عملکرد دو عضو حیاتی یعنی قلب و ریه در صورت انسداد ناشی از وجود یک جسم خارجی بود، آموزش داده شد.

سرفصلها و عناوین آموزش داده شده در این کارگاه استانی عبارتند از نحوه برقراری گردش خون، شناسایی علائم تنفس ناکافی و تنفس دادن به بیمار، ارزیابی صحنه و اقدامات لازم در کنترل صحنه، چگونگی ارزیابی کردن بیمار و نحوه بررسی پاسخ بیمار، احیای قلبی - ریوی، انجام CPR توسط یک امدادگر، اورژانسهای انسداد راه هوایی و اقدامات اورژانسی برای انسداد کامل.

برگزاری دوره آموزشی "چگونه یک وعده غذایی مناسب برای کودکان طراحی کنیم"

دوره آموزشی "چگونه یک وعده غذایی مناسب برای کودکان طراحی کنیم" ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک شرق استان گلستان در محل سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی برگزار شد.

عناوین و سرفصلهای آموزشی این کارگاه استانی که بیش از 100 نفر شرکت داشتند، عبارتند از وعده غذایی مناسب، مخلوط غذایی مناسب، مقوی و مغزی کردن غذای کودک در موارد اختلال رشد و سوء تغذیه، تشخیص سوءتغذیه، حساسیتهای غذایی، نحوه غذا دادن به کودک و چگونگی برخورد با کودکان هنگام امتناع از خوردن غذا و... .