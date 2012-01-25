قوانین جدید اتحادیه اروپا درباره حریم شخصی آنلاین

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی جنجالهای ایجاد شده از قانون توقف سرقت آنلاین (SOPA) و قانون محافظت از IPیا PIPAدر آمریکا اتحادیه اروپا مقررات جدید و سختگیرانه تری را در مورد حافظت از اطلاعات شخصی کاربران اینترنت اما به روشی که از وسوسه قانون SOPA به دور باشند اعمال خواهد کرد.

"ویویان ردینگ"، معاون رئیس کمیسیون اروپا در کنفرانسی که در مونیخ برگزار شد، ضمن اعلام این خبر خاطر نشان کرد که قاره کهن می تواند با قوانین ساده تر و کم هزینه تری از کاربران و شرکتها محافظت کند.

ردینگ با اشاره به نتایج یک نظرسنجی نشان داد که 72 درصد از اروپاییها درباره اینکه شرکتها چگونه از اطلاعات آنها استفاده می کنند نگران هستند.

به گفته معاون رئیس کمیسیون اروپا، یک قانون واحد می تواند برای مثال، با کاهش مراحل تشریفات اداری سالانه 2.3 میلیارد یورو در تجارت اروپا پس انداز کند.

این قوانین جدید ابتدا برای تصویب در پارلمان اروپا مورد بررسی قرار خواهند گرفت و سپس برای تصویب نهایی به پارلمانهای هر یک از کشورهای عضو اتحادیه فرستاده خواهند شد.

ردینگ در این خصوص توضیح داد: "این قوانین دو اصل مهم را دنبال می کنند که اولی شرکتهایی که در معرض یک کاهش اطلاعات قرار دارند وادار می کند این مسئله را ظرف مدت 24 ساعت به مقامات ذی صلاح اطلاع دهند."

این اصل، اطلاعاتی را مد نظر قرار می دهند که کاربران در شبکه های اجتماعی و برنامه های جانبی ابری وارد می کنند. اصل دوم که در واقع مجوزی برای اجرای قانون فراموشی (حق فراموش شدن) است، یک نتیجه مستقیم اصل نخست به شمار می رود.

همانطور که هر شهروند اروپایی آزاد است پس اندازهای خود را در هر موسسه مالی و بانکی که می خواهد سپرده و در هر زمانی آنها را جابجا کند، اطلاعات نیز باید به عنوان اموال کاربر و نه شرکتهای جمع آوری کننده آنها شناخته شود.

به این ترتیب، در تنظیم قراردادها نه تنها حقوق دفاع از سوء استفاده یا کنترل اطلاعات باید ذکر شود بلکه کاربر باید از این مسئله نیز مطمئن شود که می تواند اطلاعات خود را جابجا و یا حذف کند.

"ویویان ردینگ" در ادامه افزود: "حفاظت از کپی رایت هرگز نباید به عنوان یک پیش متن برای مداخله درباره آزادی اینترنت استفاده شود و واضح است که حق فراموش شدن به معنی حق حذف کل تاریخ نیست."

به بیانی ساده، این قانون به کاربر حق می دهد که اطلاعات شخصی خود را از سرورهای اینترنت حذف کند.

در حدود دو ماه قبل کمیسیون اروپا با ابراز نگرانی از عدم رعایت حریم خصوصی کاربران در فیسبوک اعلام کرد که باید به روشی واضح درک کند این شبکه اجتماعی چگونه از اطلاعات شخصی کاربران استفاده می کند.

کمیسیون اروپا از فیسبوک خواست که اجازه دهد کنترل پایگاههای اطلاعاتی خود را به سازمانهای تنظیم مقررات اتحادیه اروپا بدهد تا بدین وسیله کمیسیون اروپا بتواند حریم شخصی کاربران این شبکه اجتماعی را تضمین کند. به ویژه هدف کمیسیون اروپا حفاظت از اطلاعات حساس (شامل گرایشهای سیاسی و مذهبی) کاربران اتحادیه اروپا است.

"ویویان ردینگ"، معاون رئیس کمیسیون اروپا در این خصوص توضیح داد: "کمیسیون نیاز به شفافیتهای بیشتری در مورد اطلاعات حساس کاربران دارد و مصرف کنندگان اروپایی فیسبوک باید با اطمینان بدانند که اطلاعات شخصی آنها چگونه استفاده می شود."

ردینگ افزود: "اینکه فیسبوک یک شرکت آمریکایی است بدان معنی نیست که به قوانین اتحادیه اروپا در مورد حریم شخصی احترام نگذارد."

همچنین سخنگوی عضو هیئت فناوری اطلاعات انگلیس در این خصوص اظهار داشت: "اگر قرار است اطلاعات شخصی کاربران به دست اشخاص ثالث برسند و یا برای تبلیغات استفاده شوند باید این مسئله به وضوح در سایت اطلاع رسانی شود تا کاربر در لحظه ثبت نام بتواند آگاهانه در مورد ورود به سایت تصمیم گیری کند."

براساس گزارش وب نیوز، اکنون در صورت اجرایی شدن این قوانین جدید می توان مشکلاتی را که کاربران با فیسبوک، گوگل و یاهو در مورد اطلاعات شخصی خود دارند 27 برابر کاهش داد.