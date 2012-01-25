خروج برخی ناظران عرب از دمشق/ مسئول هلال احمر در ادلب ترور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، ناظران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس عضو تیم اتحادیه عرب درچارچوب سیاستهای خصمانه خود علیه سوریه امروز دمشق را ترک کردند.



بیش از 20 ناظر کویتی، بحرینی و اماراتی مقر اقامت خود در یکی از هتلهای بزرگ در مرکز دمشق را ترک کردند، اما حاضر به هیچ اظهارنظری نشدند.



ترور مسئول هلال احمر سوریه در ادلب



خبر دیگر اینکه یک منبع رسمی در سوریه امروز چهارشنبه اعلام کرد گروههای تروریستی مسلح، مسئول هلال احمر در شمال غرب سوریه را ترور کردند.



بر اساس گزارش خبرگزاری سوریه(سانا)، عبدالرزاق جبیرو مسئول سازمان هلال احمر سوریه در ادلب امروز در حمله گروههای تروریستی در شمال خان شیخون کشته شد.



این در حالی است که شبکه های العربیه و الجزیره در ادامه جنگ روانی و تبیلغاتی ازطریق خبرهای ساختگی مدعی شدند 21 نفر به ضرب گلوله نیروهای سوری کشته شده اند.

واکنش حزب الله به اتهامات مخالفان سوری



خبر دیگر اینکه حسین رحال از مسئولان حزب الله لبنان اتهامات مخالفان سوری مبنی بر دخالت این جنبش در سوریه را مضحک و بی پایه و اساس توصیف کرد و هدف از این اتهامات را جوسازی و فتنه افکنی سیاسی و قومی علیه حزب الله در چارچوب طرح آشوب آفرینی غربی ها و مزدوران عرب آنها در منطقه قلمداد کرد.



رحال در واکنش به اتهامات مخالفان سوری مبنی بر دخالت حزب الله در ناآرامی های سوریه خاطر نشان کرد این اتهامات بی اساس و ساختگی را هیچ کس باور نمی کند.