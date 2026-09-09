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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۲

اجتماع مردم سلماس در موج ۱۹۳ برای خونخواهی رهبر شهید

اجتماع مردم سلماس در موج ۱۹۳ برای خونخواهی رهبر شهید

ارومیه - مردم ولایی سلماس در تداوم اجتماع شب های مقاومت ملی در خونخواهی رهبر شهید انقلاب تجمع کردند.

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کد مطلب 6942884

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