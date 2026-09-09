https://mehrnews.com/x3d2Gx ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۲ کد مطلب 6942884 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۲ اجتماع مردم سلماس در موج ۱۹۳ برای خونخواهی رهبر شهید ارومیه - مردم ولایی سلماس در تداوم اجتماع شب های مقاومت ملی در خونخواهی رهبر شهید انقلاب تجمع کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6942884 کپی شد مطالب مرتبط موج ۱۹۳ پایداری مردم شهرکرد در میدان اجتماعات شبانه تبریز؛ ۱۹۳ شب بیعت با رهبری و خونخواهی رهبر شهید آزادشهر؛ روایت یک شب از وحدت و همراهی مردم تداوم ایستادگی میدانداران کرمانی پای پرچم جمهوری اسلامی ایران برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
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