ترکیب کمیته مساجد ستاد دهه فجر تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‏رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این نشست، حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا سلیمانی رئیس کمیته مساجد ستاد مرکزی دهه فجر در نشست خبری ـ مطبوعاتی کمیته مساجد ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی صبح امروز یکشنبه 9 بهمن ماه در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهار داشت: مساجد نقش مهمی را در پیروزی انقلاب اسلامی داشته اند و پس از انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی نیز بالغ بر 98 درصد شهدا از مساجد به جبهه ها اعزام شدند .

وی گفت: مساجد در جنگ سخت توانستند نقش بسزایی در مقابله با دشمن داشته باشد، و امروز نیز که با جنگ نرم روبرو هستیم، باز این مساجد هستند که می توانند پایگاه قدرتمندی برای نظام اسلامی باشند.

رئیس کمیته مساجد ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی، پیرامون ترکیب اعضا، کمیته مساجد در تهران و استان‏های کشور اظهار داشت: کمیته مساجد ستاد دهه فجر شامل: نمایندگان ستاد عالی کانون‏های فرهنگی و هنری مساجد، مرکز رسیدگی به امور مساجد، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه ، موسسه عمران مساجد، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد اقامه نماز، ستاد امر به معروف و نهی از منکر ، سازمان بسیج مساجد و محلات، سازمان بسیج مستضعفین و مرکز فعالیت‏های دینی شهرداری تهران است که مسئولیت این کمیته را ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور عهده دار است.

وی وظایف کمیته مساجد ستاد دهه فجر در استان تهران و استانهای دیگر را مشابه هم عنوان کرد و افزود: وظایفی مانند برنامه‏ریزی مناسب برای تشکیل ستاد های مردمی دهه فجر در مساجد ، فراهم سازی زمینه آشنایی هرچه بیشتر اقشار مختلف با آرمان‏ها، ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ، برنامه ریزی در راستای پاسخگویی به سوالات و رفع شبهات و نیز جذب جوانان ، بهره گیری از توانمندی های مردمی در جهت شادابی و طراوت مراسم ایام الله دهه فجر ، انجام برنامه ریزی شایسته به منظور تکریم از مقام والای ایثارگران انقلاب اسلامی و.. از جمله وظایفی است که در تهران و تمامی شهرستان ها، این کمیته موظف به اجرای آن است.

حجت الاسلام سلیمانی اقدامات کمیته مساجد ستاد دهه فجر را به دو بخش قبل و بعد از ایام دهه فجر تقسیم نموده و خاطر نشان کرد: تشکیل ستاد خبری کمیته مساجد با هدف انعکاس جامع برنامه های مساجد از طریق رسانه ها (تا کنون بیش از 500 خبر و گزارش از طریق خروجی خبرگزاری ها منتشر شده است )، برنامه ریزی لازم به منظور حضور گسترده ائمه جماعات به همراه اصحاب مسجد در مراسم 12 و22 بهمن ماه، ، تدوین برنامه های مکتوب اعضای کمیته در سطوح ستادی و استانی در راستای بزرگداشت دهه فجر ، دیدار با مراجع عظام تبلیغ و اساتید برجسته حوزه در شهر مقدس قم و... از جمله مهمترین برنامه هایی می باشد که این ستاد قبل از آغاز دهه فجر به آن پرداخته است .

دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در مورد نشست های تخصصی در استانها گفت: بیش از 500 نشست تخصصی در استان ها با توجه به سه موضوع مهم انقلاب، مسجد و بصیرت برگزار می شود که این برنامه‏ها از طریق مراکز برگزاری گفتمان‏های دینی سازمان تبلیغات اسلامی و کرسی‏های آزاد اندیشی و نظریه‏پردازی در کانون های فرهنگی و هنری مساجد و نیز پایگاه های مقاومت بسیج قابلیت اجرا دارد.

وی عمده فعالیت های این ستاد در ایام دهه فجر را پیش بینی ویژه برنامه ها و آیین های گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در 35 هزار مسجد دانسته و تصریح کرد:علاوه بر ویژه برنامه هایی که در ایام دهه فجر برگزار می شود این کمیته برنامه های دیگری نیز در نظر دارد که شامل : اجرای بالغ بر 100 هزار برنامه، مراسم و طرح با مشارکت دستگاه های عضو کمیته در سطح مساجد کشور، برگزاری دومین جشنواره بزرگ فرهنگی و هنری با نام "مسجد، پایگاه انقلاب" ، تجدید عهد با آرمان های مقدس حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری(مدظلله العالی) با حضور ائمه جماعات و فعالان فرهنگی مساجد در دهه فجر انقلاب اسلامی در سطح مساجد ، تبیین جایگاه و اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و ضرورت حضور حداکثری و آگاهانه مردم در قالب نشست های تخصصی ،گردهمایی ها و برنامه های فرهنگی ، برگزاری مراسم تجدید پیمان با آرمان های امام خمینی در منزل امام و... می باشد.

رئیس کمیته مساجد ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی اضافه کرد: برپایی غرفه های فرهنگی و دینی در مسیرهای راهپیمایی، افتتاح و بهره برداری از مساجد جدید التاسیس و یادر مرحله اتمام مرمت، برگزاری 1500 مراسم شاحض در 1500 مسجد ، قرائت دسته جمعی سوره فجر در مصلی های نمازجمعه در 14 بهمن ماه ، دیدار با خانواده معظم شهدا به خصوص شهدای انقلاب اسلامی ، آغاز مرحله اجرای اهدای کتاب های کمک درسی به مساجد به ارزش 15 میلیارد ریال ، حضور در مراسم میهمانی لاله ها ، انتشار بیش از 200 هزار نسخه پوستر در سراسر کشور، رونمایی از فضای اینترنتی مسجد بلاگ ، اعزام 2500 نفر از مبلغین به مساجد کشور به همت سازمان تبلیغات اسلامی و... از دیگر برنامه های فرهنگی است که برای این ایام مبارک در نظر گرفته شده است .