امام جمعه دشتستان: خادمان و خیرین مساجد تکریم شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح دوشنبه شب در نشست ستاد بزرگداشت «روز جهانی مسجد» و برنامهریزی برای اجرای برنامههای دهه تکریم مسجد، ضمن تبیین اهمیت این روز، اظهار کرد: نامگذاری ۳۰ مرداد به عنوان روز جهانی مسجد، یادآور جنایت هولناک رژیم صهیونیستی در به آتش کشیدن مسجدالاقصی است که نشان دهنده عمق کینه دشمنان اسلام نسبت به این پایگاههای الهی است.
امام جمعه دشتستان با بیان اینکه مساجد به عنوان کانونهای اصلی معنویت و سیاست در نظام اسلامی همواره باید مورد توجه و تقویت قرار گیرند، افزود: باید با نگاهی ویژه به این پایگاه های عبادی، برای تکریم و تجلیل از خادمین، بانیان و خیرین مسجد ساز برنامهریزی کنیم؛ چرا که این عزیزان به صورت خودجوش و مردمی، با صرف مال و عمر خویش، شعائر الهی را در محلات، شهرها و روستاها اقامه میدارند و این ایثارگری ها شایسته تقدیر و پاسداشت است.
در ادامه این نشست، اعضای ستاد بزرگداشت به بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود برای برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای فرهنگی در دهه تکریم مسجد پرداختند.
پس از بحث و تبادلنظر پیرامون برنامههای پیشنهادی، تصمیمات لازم جهت اجرای همایش بزرگداشت روز جهانی مسجد و سایر اقدامات فرهنگی در سطح شهرستان اتخاذ و به تصویب رسید.
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