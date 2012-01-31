برگزاری همایش سراسری مداحان/ منشور ستایشگری در 5 جلد تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی مداحان سراسر کشور با موضوع مرامنامه ستایشگران و ذاکران اهل بیت(ع) صبح سه شنبه 11 بهمن ماه با حضور حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، سید مرتضی توکلی مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی و حجت الاسلام زائری مدیرمسئول نشریه خیمه و جمعی از مداحان سراسر کشور در هتل هویزه تهران آغاز شد.

در ابتدای این مراسم پس از تلاوت قرآن توسط مسعود سیاح گرجی، کلیپی از سخنان مقام معظم رهبری خطاب به جامعه مداحان و ذاکرن اهل بیت(ع) پخش شد. شعرخوانی استاد محمدعلی مجاهدی بخش دیگری از این مراسم بود.

پس از وی سید مرتضی توکلی مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی گفت: خوشحال هستیم که همه نهادهای همسو در خصوص مداحی اینجا جمع شدند و امیدواریم که این همدلی وجود داشته باشد که انتظارات و منویات مقام معظم رهبری برآورده شود که این کار تنها با همدلی و اتحاد این نهادها برآورده می شود.

در ادامه این مراسم ذاکر خردسال اهل بیت(ع) امیرعباس صیفی به مداحی پرداخت که بسیار مورد استقبال دیگر مداحان پیشکسوت قرار گرفت.

سخنرانی حجت الاسلام خاموشی بخش دیگری از این مراسم بود. وی گفت: یکی از الزامات جامعه مداحان ارتقای علم و دانش است که به تبع آن حتما باور هم کسب می شود. اوج احساس و عواطف را باید اول شما خودتان به آن برسید و بعد منتقل کنید. ارتقای علمی را خود این خانواده باید تدبیر کند.

وی با بیان اینکه کیفیت و هنر انتقال هم جزء الزامات جامعه مداحی است، تصریح کرد: برخی مادحین حوزه تأثیر فراملی پیدا کردند و رقابت ممدوح در میان افراد این جامعه راه خیلی خوبی است. از الزمات دیگر آشنایی با محیط و پیرامون است اینکه یک تشکل در یک نقطه از جهان چقدر تأثیرگذار است را باید درک کنیم. امروز در جهان هیئت امام حسین(ع) به عنوان تأثیرگذار قطعی پذیرفته شده چون تأثیرگذار است باید دقت بیشتری داشت.

شعرخوانی حجت الاسلام جواد محمدزمانی و مداحی ذاکران خردسال اهل بیت(ع) محمد متین مالکی و سید محمدمهدی موسوی زاده و مداحی ذاکر پیشکسوت اهل بیت محسن اعتمادیان از دیگر بخش های این نشست بود.

پایان بخش مراسم هم سخنرانی دکتر سنگری در مورد مرامنامه ستایشگران و ذاکران اهل بیت(ع) بود. وی با بیان اینکه ضروری است تعالیم دینی و اسلامی را به مداحان آموزش دهیم افزود: بر این اساس هیئت علمی در بنیاد تشکیل شد که با مطالعه و تحقیق و برگزاری نشست های مختلف که نمایندگانی از مداحان و ذاکران هم در آن حضور داشتند مرامنامه ستایشگران و ذاکران اهل بیت(ع) تدوین شد.



سنگری اظهار داشت: این مرامنامه که در 14 بند تدوین شده عصاره راهکارها و راهبردهای اصول کار مداحی و ذاکری است که لازم است براساس مواد مندرج در این مرامنامه کتاب هایی تدوین شود تا به صورت عینی بندها را تشریح کنند. در بررسی ها به نظر می رسد لازم است 38 جلد کتاب در شرح عینی بندها تدوین شود.



وی با بیان نقش و اهمیت مداحان و ذاکران گفت: برای افزایش سطح علمی مداحان نیازمند برگزاری دوره های آموزشی هستیم و دوره آموزشی هم نیازمند متن است که از این کتاب ها می توان برای این امر استفاده کرد. مرامنامه نوعی میثاق‌نامه و عهدنامه است که نشان می دهد مداحان باید چگونه باشند و نباشند .



دبیر علمی همایش مداحان سراسر کشور تصریح کرد: پس از مرامنامه که منابع آن قرآن و روایات و منویات مقام معظم رهبری است منشور ستایشگری تدوین شد که مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری است. این اثر در 5 جلد تدوین شده است.