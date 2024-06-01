به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، نظر به پیشرو بودن انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی دارای مجوز از ساترا که قصد دارند نسبت به تولید و انتشار برنامه با موضوع انتخابات اقدام کنند، میتوانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۳ خرداد از طریق تماس با شماره تلفن ۸۸۳۴۵۱۹ داخلی ۴۴۸ و ۲۵۳، درخواست خود را با اداره کل صدور مجوز ساترا مطرح کنند تا تمهیدات و راهنماییهای لازم برای صدور مجوز فعالیت انتخاباتی سکوها صورت پذیرد.
همچنین در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری سکوهای دارای مجوز از ساترا و خبرگزاریها میتوانند از طریق هماهنگی با اداره کل صدور مجوز ساترا نسبت به اخذ قاب اختصاصی (آیفریم) برنامههای انتخاباتی شبکههای تلویزیونی اقدام و محتوای برنامههای انتخاباتی شبکههای تلویزیونی بهویژه مناظرههای انتخاباتی را همزمان با رسانه ملی پخش کنند.
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