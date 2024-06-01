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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۹:۰۴

برای اولین بار؛

خبرگزاری‌ها هم می توانند مناظره‌های انتخاباتی را پخش کنند

خبرگزاری‌ها هم می توانند مناظره‌های انتخاباتی را پخش کنند

ساترا با نزدیک شدن به انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، امکانات ویژه‌ای را در اختیار سکوهای صوت و تصویر فراگیر و رسانه های دارای مجوز قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، نظر به پیش‌رو بودن انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی دارای مجوز از ساترا که قصد دارند نسبت به تولید و انتشار برنامه با موضوع انتخابات اقدام کنند، می‌توانند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۳ خرداد از طریق تماس با شماره تلفن ۸۸۳۴۵۱۹ داخلی ۴۴۸ و ۲۵۳، درخواست خود را با اداره کل صدور مجوز ساترا مطرح کنند تا تمهیدات و راهنمایی‌های لازم برای صدور مجوز فعالیت انتخاباتی سکوها صورت پذیرد.

همچنین در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری سکوهای دارای مجوز از ساترا و خبرگزاری‌ها می‌توانند از طریق هماهنگی با اداره کل صدور مجوز ساترا نسبت به اخذ قاب اختصاصی (آی‌فریم) برنامه‌های انتخاباتی شبکه‌های تلویزیونی اقدام و محتوای برنامه‌های انتخاباتی شبکه‌های تلویزیونی به‌ویژه مناظره‌های انتخاباتی را هم‌زمان با رسانه ملی پخش کنند.

کد مطلب 6125121
عطیه موذن

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