یک مخروبه در شیراز آتش گرفت/ برخورد شش خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تماس با ستاد فرماندهی آتش نشانی شیراز مبنی بر وقوع حریق آتش نشانان ایستگاه یک به محل حادثه واقع در خیابان فردوسی اعزام شدند. آتش نشانان پس از حضور در محل اقدام به اطفا حریق مخروبه کرده و با استفاده از سه هزار لیتر آب موفق به اطفای آن شدند.

برخورد پراید با لبه سیمانی

برخورد خودرو با لبه سیمانی دو مجروح در پی داشت.

پس از گزارش این حادثه آتش نشانان و امدادگران ایستگاه 9 به محل حادثه واقع در خیابان ساحلی اعزام شدند.

این حادثه که به علت برخورد خودرو پراید با لبه سیمانی رخ داد دو مجروح در پی داشت.

آتش نشانان پس از حضور در محل به ایمن سازی محل پرداخته و مجروحین را به بیرون از خودرو منتقل کردند.

واژگونی خودرو

یک خودرو سواری در شیراز واژگون شد.

پس از تماس با ستاد فرماندهی آتش نشانی شیراز مبنی بر واژگونی خودرو در شهرک میانرود آتش نشانان به سرعت به محل حادثه اعزام شده و پس از حضور در محل ابتدا به ایمنی محل پرداخته و مصدوم را از درون خودرو بیرون آورده و به عوامل اورژانس تحویل دادند.

آتش نشانان همچنین خودرو را به حالت اولیه برگرداندند ضمن اینکه این عملیات 21 دقیقه طول کشید.

برخورد شش خودرو

برخورد شش خودرو با یکدیگر حادثه آفرید.

پس از اعلام این حادثه آتش نشانان به محل حادثه واقع در بلوار سرداران اعزام شدند.

این حادثه که در اثر برخورد شش خودرو به یکدیگر رخ داد مجروحی در پی نداشت و آتش نشانان پس از حضور در محل بلافاصله به ایمنی محل پرداخته و با بستن شیر سیلندر گاز و برداشتن بست باتری از وقوع حادثه دیگر جلوگیری کردند.