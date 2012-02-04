گذرگاه "راس جدیر" در مرز تونس و لیبی بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، یک منبع امنیتی تونس اعلام کرد که گذرگاه مرزی تونس و لیبی در پی اوضاع نابسامان امنیتی در مرزهای 2 کشور بسته شد.

یک منبع امنیتی تونس شب گذشته اعلام کرد که مسئولان این کشور به دلیل اوضاع نامناسب لیبی گذرگاه مرزی راس جدیر در مرزهای تونس و لیبی را بستند.

این منبع با بیان اینکه گذرگاه راس جدیر گذرگاه مهم و حیاتی به ویژه برای لیبی محسوب می شود گفت: این اقدام برای حفظ امنیت و سلامت مردم تونس و لیبی و نیز کارکنان گذرگاه راس جدیر صورت گرفته است و تنها در شرایط خاص و انسانی اجازه عبور و مرور در این گذرگاه داده می شود.