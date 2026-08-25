معاون قوه قضاییه: امنیت در آذربایجان غربی حاصل وحدت و انسجام موجود است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمزه خلیلی روز سه شنبه در آیین تودیع و معارفه رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی افزود: این اتحاد و همدلی بین مردم و مسئولان، مدیران حوزه های مختلف اجرایی و قضایی و همچنین افشار مختلف مردم ملموس است.

وی با اشاره به مرزی بودن آذربایجان ‌غربی و وجود تهدیدات در مرزهای کشور، اظهار کرد: با توجه به تهدیدات فراوانی که در مرزها وجود دارد، یکی از دغدغه‌های ما در مرکز، مشکلات استان‌های مرزی بود، اما امنیتی که امروز در آذربایجان‌غربی شاهد آن هستیم، حاصل وحدت و انسجام موجود در این استان است.

معاون اول قوه قضاییه برنامه‌محوری را از ویژگی‌های قابل مشاهده در آذربایجان‌غربی دانست و گفت: با توازن و برنامه‌محوری می‌توان به اهداف تعیین‌شده دست یافت

وی تاکید کرد: انسجام از جمله عوامل موفقیت در آذربایجان‌غربی در جنگ اخیر مقابل توطئه‌های دشمنان بوده که امیدواریم روز به روز شاهد افزایش این اتحاد باشیم.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به موفقیت های حوزه قضایی آذربایجان‌غربی ادامه داد: این موفقیت ها با همکاری همه بخش ها به دست آمده که امیدواریم در دوره جدید نیز تقویت شود.

حجت الاسلام خلیلی با تبریک سالروز میلاد پیامبر بزرگوار اسلام و هفته وحدت گفت: پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) نماد اتحاد و وحدت بود و همگان را به این امر مهم سفارش می فرمود.

امنیت و انسجام، ستون‌های اقتدار آذربایجان‌ غربی است

استاندار آذربایجان ‌غربی نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه امنیت و انسجام، دو شاخصه بنیادین استان است، گفت: ایستادگی مردم، ایثارگران و همراهی مسئولان در جنگ اخیر، جایگاه آذربایجان‌غربی را به‌عنوان یکی از امن‌ترین مناطق کشور به اثبات رساند.

رضا رحمانی شهدا و ایثارگران را بانیان اصلی امنیت پایدار دانست و افزود: همدلی مردم و مسئولان و حضور نیروهای پای کار، سد محکمی در برابر توطئه‌ های دشمنان ایجاد کرده است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کم‌ نظیر اقتصادی استان، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی از نظر برخورداری از ظرفیت‌ها در جمع پنج استان برتر کشور قرار دارد و دولت با نگاهی نو، جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته و بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت‌ها را دنبال می‌کند.

رحمانی همچنین با بیان اینکه ۵۲ درصد تجارت مرزی کشور در آذربایجان‌غربی انجام می‌شود، افزود: این رقم بیانگر جایگاه راهبردی استان در اقتصاد ملی و ظرفیت بی‌بدیل آن برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری است.

استاندار آذربایجان‌غربی به همکاری دستگاه قضایی و اجرایی استان نیز اشاره کرد و افزود: با همراهی این دو مجموعه، اقدامات گسترده‌ای برای حل مشکلات انجام شده که از جمله آن می‌توان به حل مسائل ۴۱ تعاونی مسکن پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد.

وی با قدردانی از حمایت و تعامل دستگاه قضایی، افزود: انسجام میان حوزه اجرایی و قضایی، یکی از عوامل مهم پیشرفت‌های اخیر استان بوده و این همکاری نزدیک با قدرت برای حل مشکلات مردم و شتاب‌بخشی به توسعه آذربایجان‌غربی ادامه خواهد یافت.

تشکیل بیش از ۹۰۰ پرونده در حوزه تعهدات ارزی

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه، نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این حوزه اقدامات خوبی انجام شده و مبارزه بی‌امانی صورت گرفته است؛ از جمله در حوزه تعهدات ارزی بیش از ۹۰۰ پرونده تشکیل شده و تلاش کرده‌ایم با قاطعیت و عقلانیت عمل کنیم.

حسین مجیدی افزود: در حوزه فرار مالیاتی نیز با تدبیر دستگاه قضایی برای ۱۶ هزار میلیارد تومان پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی درباره اجرای احکام نیز اظهار کرد: ۵۰۰ فقره پرونده سلب حیات تعیین تکلیف شده و در حال حاضر پرونده سلب حیات بلاتکلیف وجود ندارد.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی استانی مرزی و با چالش‌های جدی مواجه است، گفت: آنچه در بدنه جامعه نمود پیدا می‌کند، این است که مردم احساس ناامنی در استان ندارند.

دادستان مرکز استان آذربایجان غربی با اشاره به انسجام میان اعضای شورای تأمین افزود: با وجود تهدیدها و فعالیت گروهک‌های تروریستی، به دلیل اتحاد و نظم اجتماعی، تهدیدات خنثی شده است.

وی ادامه داد: در اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته نیز اتحاد و انسجام اجتماعی در استان مشهود بود و اتفاقی در این استان رقم نخورد.

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه، همگرایی و همسویی را از راهبردهای دستگاه قضایی عنوان و خاطرنشان‌کرد: در حوزه تصمیم‌گیری، شفافیت و اصلاح روندها در آذربایجان‌غربی اقدامات خوبی انجام شده است.

وی یادآورشد: استان در حوزه برنامه‌ریزی‌های معاونت راهبردی طی چند سال اخیر جزو رتبه‌های اول کشور قرار گرفته است.

کلانتری‌ها و شوراهای حل اختلاف گفتمان امنیت‌ساز ایجاد کنند

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه همچنین با اشاره به حمایت از واحدهای تولیدی گفت: در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی اقدامات بسیار خوبی انجام شده همچنین در جریان جنگ و برای تأمین کالاهای اساسی، با مصوبات شورای تأمین، اجازه داده نشد کالایی در گمرکات رسوب کند.

مجیدی به برنامه دستگاه قضایی برای تقویت صلح و سازش اشاره و گفت: در این حوزه برنامه داریم تا کلانتری‌ها و شوراهای حل اختلاف گفتمان امنیت‌ساز ایجاد کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه هم در این آیین با قدردانی از تلاش های عتباتی در مدیریت ریاست بر دادگستری استان اظهار کرد: خدمت رسانی به مردم به ویژه نیازمندان از جمله کارهایی است که در مدت مسئولیت در ذهن ها باقی می ماند.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی افزود: مسئولیت و دوران مدیریت نظیر عمر هر انسانی گذراست و باید از لحظه به لحظه آن به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

وی تاکید کرد: جلب رضایت مردم و البته خداوند متعال از جمله اهدافی است که باید در دوران مدیریت مورد توجه ویژه قرار گیرد.

در این آیین با قدردانی از خدمات ناصر عتباتی رئیس کل سابق دادگستری آذربایجان‌غربی، محمد علی نژاد به عنوان رییس کل جدید دادگستری استان معرفی شد.