به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین منصور امامی ، روز سه‌شنبه در کارگروه معرفتی در چهارمین همایش نخبگان «عالم تمدن‌ساز» با موضوع «الهیات جنگ از منظر امام شهید» در مصلی امام خمینی برگزار شد، اظهار کرد: برای دستیابی به اصول راهبردی در حوزه الهیات جنگ باید از بررسی مصادیق عبور کرده و به قواعد و اصولی برسیم که قابلیت تعمیم داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه رهبر شهید در منظومه فکری انقلاب اسلامی افزود: در اندیشه ایشان، بهره‌گیری از قرآن کریم و سنت قطعی پیامبر اکرم(ص) به روشنی قابل مشاهده است و همین مبانی می‌تواند چارچوبی برای فهم موضوع جنگ در نگاه اسلامی ارائه دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی با تشریح ابعاد مختلف «الهیات جنگ» گفت: نخستین نکته این است که جنگ می‌تواند میدان امتحان الهی و سنجش هویت ایمانی امت اسلامی باشد؛ موضوعی که ریشه در آموزه‌های قرآنی و روایی دارد.

حجت الاسلام امامی ادامه داد: جنگ را نباید صرفاً یک حادثه نظامی، سیاسی، فیزیکی یا تاریخی تلقی کرد؛ بلکه در نگاه الهی، می‌تواند عرصه‌ای برای آشکار شدن میزان ایمان و استقامت مؤمنان باشد. از این منظر، مدیریت جنگ تنها به معنای مدیریت بحران نیست، بلکه باید آن را فرصتی برای شناخت ظرفیت‌ها، نقاط ضعف و قوت جامعه نیز دانست.

وی با اشاره به دیدگاه رهبر شهید درباره اهمیت جنگ در تاریخ ملت‌ها افزود: جنگ‌ها از مقاطع حساس تاریخ هر ملتی هستند و مطالعه و تحلیل آنها می‌تواند درس‌های مهمی برای آینده جوامع به همراه داشته باشد.

حجت الاسلام امامی، تقابل حق و باطل را دومین مؤلفه در الهیات جنگ دانست و گفت: تا زمانی که طاغوت و جریان باطل وجود داشته باشد، تقابل نیز وجود خواهد داشت و نمی‌توان صرفاً با نادیده گرفتن یا فرار از این واقعیت، مسئله را حل کرد.

وی افزود: جامعه‌ای که در برابر جریان‌های سلطه‌گر قرار دارد، باید آمادگی دائمی برای مواجهه با تهدیدها و زیاده‌خواهی‌های دشمن داشته باشد و این آمادگی باید در ابعاد مختلف فکری، اجتماعی و فرهنگی شکل گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی در ادامه عزت و ذلت را از دیگر مؤلفه‌های مهم الهیات جنگ عنوان کرد و گفت: حفظ عزت یک جامعه از اصول اساسی است و اگر قرار باشد ملتی برای حفظ عزت و استقلال خود هزینه‌ای بپردازد، نباید از آن هراس داشته باشد؛ چرا که صلحی که با تحمیل و نادیده گرفتن حقوق یک ملت همراه باشد، لزوماً بر جنگ ترجیح ندارد.

وی، معنویت، ذکر و استغاثه را از دیگر ارکان این نگاه دانست و اظهار کرد: در آموزه‌های قرآن کریم بر نقش معنویت و ارتباط با خداوند در مواجهه با سختی‌ها و میدان‌های دشوار تأکید شده است و این مؤلفه در شرایط جنگی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.

حجت الاسلام امامی همچنین بر ضرورت مقابله با فرهنگ ترس تأکید کرد و گفت: ترس می‌تواند شجاعت فرد و جامعه را از بین ببرد، در حالی که شجاعت یکی از پایه‌های حرکت تمدن‌ساز است. بر این اساس، مسئولان و دولتمردان نباید اجازه دهند ترس و هراس در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: توحید حقیقی، انسان را به شجاعت و ایستادگی می‌رساند و جامعه‌ای که از نظر اعتقادی استوار باشد، در برابر تهدیدها دچار خودباختگی و هراس نخواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی، حفظ و استمرار ارزش‌های توحیدی را یکی دیگر از مؤلفه‌های مورد تأکید در این دیدگاه عنوان کرد و گفت: در منظومه فکری اسلامی، جنگ تنها برای مقابله با یک تهدید نظامی نیست، بلکه می‌تواند عرصه‌ای برای تثبیت و تداوم ارزش‌های توحیدی و اسلامی نیز باشد.

حجت الاسلام امامی با بیان اینکه جنگ را نباید صرفاً درگیری میان دو طرف در یک مرز جغرافیایی دانست، خاطرنشان کرد: جنگ در نگاه تمدنی، می‌تواند عرصه رویارویی دو نوع تفکر و تمدن باشد؛ تمدنی که انسان را صرفاً موجودی مادی می‌بیند و تمدنی که بر تربیت انسان الهی و ارزش‌های توحیدی تأکید دارد.