تشکیل 48 پرونده تخلفاتی برای سردخانه های آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان علیزاده با اشاره به اینکه در راستای تحقق مطالبات به حق باغداران طرح نظارتی ویژه ای با تشکیل تیمهای تخصصی و با همکاری انجمن صنفی سردخانه داران اجرا شد، افزود: از 219 سردخانه مستقر در آذربایجان غربی بازرسی انجام و 48 پرونده تخلف تشکیل شد.

وی عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور را از عناوین اصلی تخلفات این سردخانه ها دانست و اظهار داشت: پرونده های متشکله جهت صدور احکام قضایی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در خصوص نرخ حق الحفاظ سردخانه ها، گفت: در حال حاضر نرخ حق الحفاظ سیب درختی در جعبه های چوبی از قرار هر کیلوگرم 696 ریال و در جعبه های پلاستیکی 975 ریال بوده که نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است.

علیزاده عنوان کرد: هم اکنون آذربایجان غربی دارای 219 سردخانه فعال بوده که از این تعداد 136 مورد با 525 هزار و 790 تن در مرکز استان و تعداد 83 سردخانه با ظرفیت 280 هزار و 420 تن در سطح شهرستانها واقع شده است.

وی ادامه داد: در بین شهرستانهای آذربایجان غربی، شهرستان سلماس با 18 واحد سردخانه دارای بیشترین سردخانه و بعد از آن شهرستان های نقده، میاندوآب و مهاباد هر کدام با 15 واحد جایگاه بعدی را به خود اختصاص داده اند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تا کنون، 26 هزار مورد تخلف واحدهای صنفی در استان کشف و پی گیری شده است.

علیزاده با بیان اینکه این تخلفات طی 559 هزار بازرسی کشف شده، اظهار داشت: ارزش ریالی پرونده های متشکله بالغ بر 318 میلیارد و 900 میلیون ریال بوده که مربوط به لبنیات، غلات و حبوبات، قند و شکر، نهاده های دامی، مواد پروتئینی، میوه و سبزیجات، مصالح ساختمانی، کاغذ، لاستیک خودروها، شیرینی جات و شوینده ها بوده است.