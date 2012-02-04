دفتر طالبان در قطر مایه دردسر و سردرگمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار "جان کوبیس" با دکتر "عبدالله عبدالله"، نماینده ویژه ملل متحد در امور افغانستان با اظهار خرسندی از نقش جدید خود که باعث حضور در افغانستان و دیدار با رهبر ائتلاف ملی شده، افزود : طی حدود دوهفته حضور در افغانستان با شماری از مقامات و شخصیت های سیاسی و ملی افغانستان در مرکز و ولایات مختلف این کشور دیدار کرده و پیرامون مسائل مهم واساسی افغانستان صحبت و تبادل نظر کرده ام و قرار است ظرف روزهای آینده نیز از کشورهای همسایه دیدار کنم و با مقامات این کشورها در باره اوضاع افغانستان صحبت نمایم.



وی افزود: افغانستان در مرحله خاص و حساسی قرار دارد که پروسه انتقال قدرت و خروج نیروهای خارجی از افغانستان موضوعات مهمی اند که به نفع افغانستان است و باید همگی ما در این ارتباط با هم همکاری کنیم.

جان کوبیس اوضاع افغانستان را بسیار پیچیده خواند که جز با تشریک مساعی مشترک همه مردم افغانستان، جامعه بین المللی و کشورهای همسایه قابل حل نیست.

وی در ادامه با تاکید بر ادامه همکاریهای جامعه بین المللی با افغانستان افزود: خروج نیروهای خارجی از افغانستان به معنای ترک همکاری دنیا با این کشور نیست، همکاری ها تا زمانیکه نیروهای امنیتی افغانستان توان واقعی برای تامین امنیت کشور را پیدا کنند و مردم افغانستان بتوانند روی پای خود ایستاده شوند ادامه خواهد داشت.



نماینده ویژه ملل متحد در امور افغانستان با اشاره به اهمیت نقش کشورهای همسایه افغانستان و بویژه برخی ممالک منطقه مانند هند وچین ورسیه در روند تحکیم صلح وثبات افغانستان ، مخصوصا بر ضرورت همکاری پاکستان با مساعی صلح و تحکیم امنیت در افغانستان تاکید کرد وگفت: مهم است که نظر مثبت پاکستان برای همکاری جلب شود و برخی پرسشها در خصوص نقش اسلام آباد در اوضاع کنونی افغانستان پاسخ یابد.



نماینده سازمان ملل بر تعهد و پایبندی جامعه بین المللی نسبت به حفظ وتداوم روند سیاسی و دموکراتیک افغانستان تاکید کرد و گفت: شما خواهید دید که ما تعهدات خود را در افغانستان جامعه عمل می پوشانیم و از روند دموکراتیک و بخصوص از یک انتخابات شفاف ودرست و قابل قبول حمایت خواهیم کرد.



وی خطاب به دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی نیز گفت: شما یک شخصیت سر شناس هستید که بسیاری از رهبران و مقامات بین المللی شما را می شناسند و نقش شما در تحولات واوضاع افغانستان غیر قابل انکار است، من می خواهم دیدگاههای شما را پیرامون مسائل جاری افغانستان اینکه پروسه انتقال را چگونه می بینید و مهمترین اولوویت ها از نظر شما در افغانستان چه چیزهایی هست بدانم.



دکتر عبدالله عبدالله نیز با استقبال از حضور کوبیس در افغانستان افزود: ما امیدواریم خروج نیروهای خارجی از افغانستان مانند دوران قبل از حادثه یازده سپتامبر نباشد واهداف حضور جامعه بین المللی که در راس آنها صلح، ثبات و امنیت واقعی و پایدار در افغانستان است برآورده شود.



دکتر عبدالله افزود: برای ما پروسه سیاسی افغانستان بسیار مهم است، هر اقدامی که صورت می گیرد از جمله مصالحه با طالبان باید در چارچوب روند کلان سیاسی انجام بگیرد. قانون اساسی وارزشهای بدست آمده طی 10 سال گذشته و نقش سازمان ملل در تحقق روندهای دموکراتیک برای ما مهم هستند، سازمان ملل باید در بهتر سازی این روند ها نقش موثر ایفا کند.



عبدالله عبدالله با اشاره به چالش های فرا روی حاکمیت قانون و تحقق نقش واقعی مردم در روندهای مشارکتی، احیاء اعتبار روند سیاسی دموکراتیک در کشور را یک ضرورت حیاتی دانست و تاکید کرد که باید ملل متحد در این خصوص همکاری جدی وهمه جانبه با افغانها داشته باشد.



رهبر ائتلاف ملی افغانستان در ارتباط با صلح و مصالحه با گروه های مسلح مخالف گفت : چند چیز برای ما بسیار مهم هستند؛ صلح با عزت، صلح پایدار، وعادلانه .امروز همه مردم افغانستان صلح می خواهند، اما برای پیشرفت کار ضروری است که قبل از هرچیز طالبان هم اعلان کنند که آماده صلح ومذاکره با جمهوری اسلامی افغانستان هستند، اما طالبان تا اکنون با دولت، با مردم افغانستان و با دنیا در حال جنگ بوده، شناخت و تعریف طالبان واینکه هویت آنها چیست و کدام جناحها را نمایندگی می کنند یک ضرورت دیگر است تا باز یک دکاندار پاکستانی خود را نماینده طالبان وانمود نکند.



وی در ادامه گفت: نکته دیگر این است که دولت افغانستان و سازمان ملل یک موقعیت را برای مذاکره تعیین کنند و برای انجام گفتگو زمینه سازی نمایند بدون آنکه مسئله دفتر قطر یا نمایندگی سیاسی برای طالبان جستجو شود، چرا که چنین دفتری مایه درد سر و سردرگمی خواهد شد.



رهبر ائتلاف ملی افغانستان هر اقدامی را که سبب تقویت ماشین جنگی طالبان شود نادرست خواند و با اشاره به اعمال تروریستی این گروه و ترور ده‌ها شخصیت ملی ونخبه گان افغانستان، نسبت به افکار و برنامه‌های خطرناک این گروه هشدار داد اما تاکید کرد که با این همه ، دروازه ی گفتگو با مخالفان مسلح نباید بسته شود.



دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی با تشریح ابعاد گونان فعالیت ها وعرصه های کاری ائتلاف ملی افغانستان و طرح‌ها و برنامه های ائتلاف مذکور در زمینه های مختلف حیات ملی تاکید کرد که ائتلاف ملی از حاکمیت قانون، اصلاحات اساسی، مبارزه با فساد وتقویت روندهای مردمسالار در کشور حمایت می‌کند و می خواهد که در انتخابات های بعدی حضوری فعال داشته باشد واهداف وبرنامه های خود را از مجاری قانون تحقق ببخشد.