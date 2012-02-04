به گزارش خبرنگار مهر، مهرام به عنوان قهرمان گروه B مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا در مرحله پلیآف با نماینده اردن دیدار میکند. آرامکس حریف مهرام در این مرحله است که در پایان دیدارهای مرحله گروهی این رقابتها در رده چهارم گروه A قرار گرفت.
مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا به صورت 2 از 3 برگزار میشود. قرار بود دیدار رفت مهرام در این مرحله 25 بهمن ماه برگزار شود اما طبق برنامه جدید ارائه شده از سوی فدراسیون بسکتبال غرب آسیا، این دیدار 17 بهمن ماه برگزار خواهد شد. بر این اساس مهرام فردا عازم اردن می شود تا روز دوشنبه به مصاف آرامکس برود.
دیدار رفت تیمهای مهرام و آرامکس ساعت 19:30 به وقت ایران برگزار میشود. طبق برنامه اولیه قرار بود دیدار برگشت دو تیم 9 اسفندماه برگزار شود اما براساس برنامه جدید ارائه شده هنوز زمان دقیق دیدار دوم مهرام و آرامکس مشخص نیست.
پتروشیمی و ذوب آهن دیگر نمایندگان ایران در مرحله پلیآف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا هستند که در این مرحله به ترتیب به مصاف تیمهای شانویل و المتحد میروند. این دو بازی در لبنان برگزار میشود.
در پایان رقابتهای بسکتبال باشگاههای غرب آسیا سه تیم برتر سهمیه حضور در بیست و سومین دوره رقابتهای باشگاههای آسیا را کسب میکنند.
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