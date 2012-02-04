به گزارش خبرنگار مهر، مهرام به عنوان قهرمان گروه B مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا در مرحله پلی‎آف با نماینده اردن دیدار می‎کند. آرامکس حریف مهرام در این مرحله است که در پایان دیدارهای مرحله گروهی این رقابت‌ها در رده چهارم گروه A قرار گرفت.

مرحله پلی‎آف مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا به صورت 2 از 3 برگزار می‏شود. قرار بود دیدار رفت مهرام در این مرحله 25 بهمن ماه برگزار شود اما طبق برنامه جدید ارائه شده از سوی فدراسیون بسکتبال غرب آسیا، این دیدار 17 بهمن ماه برگزار خواهد شد. بر این اساس مهرام فردا عازم اردن می شود تا روز دوشنبه به مصاف آرامکس برود.

دیدار رفت تیم‎های مهرام و آرامکس ساعت 19:30 به وقت ایران برگزار می‏شود. طبق برنامه اولیه قرار بود دیدار برگشت دو تیم 9 اسفندماه برگزار شود اما براساس برنامه جدید ارائه شده هنوز زمان دقیق دیدار دوم مهرام و آرامکس مشخص نیست.

پتروشیمی و ذوب آهن دیگر نمایندگان ایران در مرحله پلی‏آف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‏های غرب آسیا هستند که در این مرحله به ترتیب به مصاف تیم‎های شانویل و المتحد می‏روند. این دو بازی در لبنان برگزار می‏شود.

در پایان رقابت‎های بسکتبال باشگاه‏های غرب آسیا سه تیم برتر سهمیه حضور در بیست و سومین دوره رقابت‎های باشگاه‎های آسیا را کسب می‎کنند.