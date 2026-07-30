https://mehrnews.com/x3cHfD ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۲۰ کد مطلب 6903444 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۲۰ ۱۵۰ شب حماسه حضور در پایتخت وحدت اسلامی زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و پنجاهمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 45 MB کد مطلب 6903444 کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از عملیات دستگیری گروهک های تکفیری در سیستان و بلوچستان انهدام چهار هسته عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور کشف محموله گاز مایع قاچاق در زاهدان برچسبها تجمع مردمی زاهدان رهبر شهید
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