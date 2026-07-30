  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۸ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۸

اجتماع مردم چابهار در شب صد و پنجاهم

اجتماع مردم چابهار در شب صد و پنجاهم

چابهار- مردم چابهار در شب صد و پنجاهم از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند.

دریافت 70 MB
کد مطلب 6903441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها