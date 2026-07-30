https://mehrnews.com/x3cHfz ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۸ کد مطلب 6903441 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۱۸ اجتماع مردم چابهار در شب صد و پنجاهم چابهار- مردم چابهار در شب صد و پنجاهم از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 70 MB کد مطلب 6903441 کپی شد مطالب مرتبط انهدام چهار هسته عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور راهآهن چابهار - زاهدان در مهر یا آبانماه ۱۴۰۵ افتتاح میشود اولین تصویر از شهید مدافع امنیت گروهبان یکم «میثم کرمی» رهایی لنجهای سرقتی از چنگال دزدان دریایی سومالی توسط ماموران چابهاری پیاده روی جاماندگان اربعین با شعار باید برخاست در زاهدان برگزار میشود برچسبها چابهار تجمع مردمی سیستان و بلوچستان
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