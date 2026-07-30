رایزنی رئیس جدید دفتر سیاسی حماس با وزیر خارجه ترکیه در آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه، چهارشنبه شب در آنکارا میزبان «خلیل الحیه»، رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس و هیئت همراه وی بود.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت امور خارجه ترکیه، فیدان در ابتدای این نشست، انتخاب الحیه را به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی حماس صمیمانه تبریک گفت و برای وی در هدایت این جنبش مقاومت آرزوی موفقیت کرد.
در جریان این دیدار، الحیه گزارش جامعی از آخرین وضعیت میدانی و تحولات نوار غزه و کرانه باختری ارائه داد و هشدار داد که کابینه افراطی بنیامین نتانیاهو، اقدامات غیرقانونی شهرکسازی و هتک حرمت و تعرض به اماکن مقدس در قدس اشغالی را تشدید کرده است.
رئیس دفتر سیاسی حماس با تاکید بر اینکه این جنبش همواره رویکردی مثبت و سازنده در مذاکرات صلح داشته است، طرف ترکیهای را در جریان آخرین گامها و تلاشهای صورتگرفته جهت تحقق آشتی ملی و یکپارچگی داخلی فلسطین قرار داد.
در مقابل فیدان نیز بر موضع اصولی و حمایت پایدار و همهجانبه آنکارا از آرمان عادلانه فلسطین در تمامی عرصهها و محافل بینالمللی تاکید کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه تصریح کرد که کشورش به تلاشهای دیپلماتیک خود برای زنده نگه داشتن پرونده جنایات کابینه نتانیاهو در غزه و کرانه باختری و همچنین مقابله با خطرات پیشروی مقدسات اسلامی در دستور کار جامعه جهانی ادامه خواهد داد.
وی همچنین از تداوم اقدامات ترکیه برای ارسال کمکهای گسترده بشردوستانه به نوار غزه خبر داد و ضمن اعلام حمایت مداوم مسقط و آنکارا از روند آتشبس، از نقش مسئولانه و سازنده حماس در مسیر مذاکرات قدردانی کرد.
در پایان این نشست، دو طرف آخرین تحولات منطقهای و موضوعات مورد اهتمام مشترک را بررسی کردند.
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