ادامه عملیات آواربرداری در قشم؛ دو کودک به بیمارستان منتقل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابطعمومی استانداری هرمزگان، مهرداد حسنزاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، اظهار کرد: در پی حمله به یک منزل مسکونی در محله چاهتنگو شهر قشم، بلافاصله تیمهای امدادی، عملیاتی و مدیریت بحران به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: این منزل محل سکونت یک خانواده پنج نفره بوده که در زمان وقوع حادثه در داخل ساختمان حضور داشتند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با بیان اینکه عملیات امدادرسانی از نخستین دقایق آغاز شده است، تصریح کرد: تاکنون دو کودک از زیر آوار خارج و برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
حسنزاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه عضو دیگر این خانواده همچنان زیر آوار هستند و عملیات آواربرداری و جستوجو با حضور نیروهای امدادی، آتشنشانی و سایر دستگاههای امدادرسان با تمام توان ادامه دارد.
وی تأکید کرد: اخبار تکمیلی درباره وضعیت مصدومان و روند عملیات امدادرسانی پس از پایان عملیات اطلاعرسانی خواهد شد.
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