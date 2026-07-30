https://mehrnews.com/x3cHbK ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۲۱ کد مطلب 6903302 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۲۱ مهمانگاه؛ خرده روایت عاشقان حسین (ع) زاهدان - خرده روایت عاشقان حسین(ع) با نام مهمانگاه، توسط حوزه هنری سیستان و بلوچستان تولید و منتشر شده است. دریافت 48 MB کد مطلب 6903302 کپی شد مطالب مرتبط اولین تصویر از شهید مدافع امنیت گروهبان یکم «میثم کرمی» کشف ۷۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان پیاده روی جاماندگان اربعین با شعار باید برخاست در زاهدان برگزار میشود برچسبها حوزه هنری انقلاب اسلامی زاهدان اربعین حسینی
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