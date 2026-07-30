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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۲۱

مهمانگاه؛ خرده روایت عاشقان حسین (ع)

مهمانگاه؛ خرده روایت عاشقان حسین (ع)

زاهدان - خرده روایت عاشقان حسین(ع) با نام مهمانگاه، توسط حوزه هنری سیستان و بلوچستان تولید و منتشر شده است.

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کد مطلب 6903302

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