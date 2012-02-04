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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۵

«امتداد» به شماره 67 رسید

«امتداد» به شماره 67 رسید

شصت و هفتمین شماره ماهنامه «امتداد» ویژه فرهنگ، هنر و ادبیات مقاومت به سردبیری رضا مصطفوی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهنامه «امتداد» در شماره جدید خود با مطلبی از بازگویی چند خاطره از سردار فضلی درباره رهبر معظم انقلاب با عنوان«سحرخیزی رهبری و شگفتی حافظ اسد» آغاز می‌شود. در ادامه مجموعه‌ای از داستانک‌ها درباره سردار شهید حاج احمد امینی، فرمانده گردان غواص خاتم‌الانبیا با عنوان «حاج قاسم! سیدیم؛ ما رفتیم» را خواهید خواند.

گفتاری از غلامحسین نازپرور از رزمندگان استان کرمانشاه و خاطره‌ منتشر نشده‌ای از سردار شهید احمد کاظمی با عنوان «تاریخ شهادتش را خودش انتخاب کرد» از دیگر مطالب این ماهنامه است.

خاطرات سردار «حاج یحیی عزیزپور»، داستانک‌هایی درباره سردار شهید «رجب علی محمدزاده» با عنوان «رجبی قرار قرارگاه حمزه» و همچنین خاطره‌ای شفاهی به قلم علیرضا سموعی با عنوان «شهیدی که از رتبه میلیشیایی گذشت» از دیگر مطالب این مجله است.

گفتگویی تفصیلی با جمال شورجه کارگردان فیلم سینمایی 33 روز با عنوان«33 روز یک بیت از مثنوی ماست» و مصاحبه‌ای با مسئول تفحص منطقه عملیاتی شرهانی با عنوان «دولت چشم دیدنمان را نداشت به بیابان زدیم» پایان بخش این ماهنامه است.

این شماره از ماهنامه «امتداد» به قیمت یک هزار تومان روی کیوسک‌های مطبوعاتی عرضه می‌شود.

کد مطلب 1524934

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