به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت نزدیک شدن به ایام انتخابات نهمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی کتاب‌های «انتخابات لیلة‌القدر نظام اسلامی» و «اخلاق انتخاباتی» به همّت موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظّله العالی) وارد بازار نشر می‌شود.

کتاب «انتخابات لیلة القدر نظام اسلامی» در 216 صفحه در قطع رقعی شامل گزیده‌ای از آرا و نظرات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای درباره انتخابات در نظام مردم‌سالار اسلامی و کتاب «اخلاق انتخاباتی» در 206 صفحه و در 4 فصل در قطع پالتویی شامل گزیده بیانات رهبر انقلاب اسلامی درباره انتخابات است.

علاقه‌مندان برای اطلاع از نحوه تهیه این کتاب‌ها می‌توانند با شماره تلفن‌های 66483695 و 66410649 تماس حاصل کنند.