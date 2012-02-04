راههای روستایی طالقان مسدود است/ دمای هوا به 19 درجه زیر صفر رسید

فرماندار طالقان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: بارش سنگین برف طی دو روز گذشته موجب مسدود شدن برخی از راههای ارتباطی در بخش بالا طالقان شد.



ابوالقاسم مهری گفت: محور جوستان به گراب نیز در بخش بالا طالقان به علت سقوط بهمن مسدود شده است.



فرماندار طالقان ادامه داد: گروههای امدادی به دلیل مسدود بودن راهها به وسیله بالگرد در منطقه حاضر شدند.



مهری تصریح کرد: اقلام غذایی و دارویی مورد نیاز روستائیان در برف مانده در اختیار آنان قرار گرفت.



احسان باقری فر رئیس اداره راه و ترابری طالقان نیز در این خصوص گفت: طول راههای روستایی مسدود شده در حدود چهار کیلومتر است که راهداران این اداره به صورت شبانه روزی در حال بازگشایی این راهها هستند.



وی گفت: به دلیل بارش سنگین برف و همچنین سقوط بهمن این راهها تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.



در این منطقه بیش از 400 خانوار در پنج روستای خچیره، دهدر، گته ده، دراپی و گراب ساکن است.



بر اساس گزارش هواشناسی نیز دمای هوا در این منطقه حدود 19 درجه زیر صفر است و پیش بینی می شود مردم این منطقه در 24 ساعت آینده شاهد بارش پراکنده برف باشند.

