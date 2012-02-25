تاثیر لغو روادید با 60 کشور/ تحقق 7میلیون گردشگر از وعده تا عمل!

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی رئیس سازمان میراث فرهنگی که کمتر از دو ماه از آمدنش به این سازمان نگذشته است در جدیدترین وعده خود از احتمال لغو روادید ایران با 60 کشور دنیا برای تحقق ورود ۷ میلیون گردشگر خارجی در سال ۹۱ خبر داده و گفته است که در همین رابطه جلساتی را با معاون کنسولی وزارت خارجه برگزار کرده ایم که در این جلسات موضوع لغو روادید با 60 کشور دنیا از جمله چین نیز مطرح شده و به احتمال زیاد به زودی اجرایی خواهد شد.

اکنون روادید برای سفر به کشور ترکیه و چند کشور آفریقایی به صورت دوطرفه لغو شده است در این بین تفاهمنامه لغو روادید با کشورهایی از جمله آذربایجان، کنیا، سوریه، گرجستان و بسیاری از کشورهای دیگر امضا شده است و تا کنون گردشگران کشورهای طرف قرارداد می توانستند بدون روادید به ایران بیایند اما این کشورها هنوز مجوز ورود به کشورشان را برای گردشگران ایرانی حذف نکرده اند. در هر حال برخی از کارشناسان گردشگری معتقدند که لغو روادید تنها عامل ورود گردشگر خارجی به ایران نیست.

امین یوسفی، کارشناس گردشگری و استاد دانشگاه به خبرنگار مهر گفت: چگونه می توان گردشگران کشورهای خارجی را که به دلیل شیطنتها و تبلیغات سوء ذهنیت مناسبی درباره ایران ندارند به بهانه لغو روادید به ایران بیاوریم وآمار گردشگران خود را به 7 میلیون گردشگر برسانیم.

وی گفت: آیا با لغو روادید 60 کشور دنیا گردشگران خارجی به ایران می آیند اگر همین طور است پس چرا گردشگران ترکیه که مدتی است روادید دو طرف را لغو کرده اند، هیچ گاه به ایران نمی آیند؟

لغو روادید به توسعه روابط دوستانه میان این کشورها کمک می کند

اما برخی افراد نیز با نگاه مثبتی به این موضوع می نگرند و معتقدند که این موضوع می تواند درهای گردشگری را به روی متقاضیان سفر به ایران بگشاید.

در این باره، محمد کرمی‌راد، نماینده کرمانشاه با اعلام اینکه یکی از مشکلاتی که کشورهای اسلامی در ارتباط با هم دارند همین موضوع روادید است بیان کرد: لغو روادید میان کشورهای منطقه و اسلامی تاثیر مثبت زیادی در روابط این کشورها داشته و کمک زیادی به توسعه روابط دوستانه و گسترش روابط میان این کشورها می کند.

از سوی دیگر امیرحسین جعفری، راهنمای گردشگری و مدیرعامل یکی از شرکتهای خدمات مسافرتی نیز معتقد است که ویزا مانع و چارچوبی برای ارتباط با کشورهای خارج است و هر چه این چارچوب کمتر باشد روابط با سایر کشورها سهل‌تر است.

این فعال حوزه گردشگری گفت: تسهیل روادید برای اتباع خارجی ترفندی جدید در جذب گردشگران نیست بلکه کشورهای موفق گردشگری دنیا پیش‌گام این اقدامات بوده‌اند.

وی قوانین دست و پاگیر در صدور روادید را عاملی در تعیین مقصد گردشگری خواند و گفت: هزینه صدور ویزا و ورود گردشگر به ایران در مقابل هزینه‏های یک گردشگر در کشورهای دیگر خیلی ناچیز است و چشم‌پوشی از آن می‏تواند ما را به منابع عظیم توسعه گردشگری برساند.

کاهش زمان صدور ویزا به روند تلاش ایران برای جذب گردشگر سرعت می‌دهد

همچنین رضا صدیقی، عضو هیات مدیره و مشاور جامعه تورگردانان ایران با بیان این که متاسفانه در حال حاضر صدور ویزا برای گردشگران خارجی در زمان طولانی انجام می‌شود و سخت‌گیری‌هایی نیز در رابطه با گردشگران شماری از کشورها وجود دارد، اظهار داشت: کوتاه شدن مدت زمان صدور ویزا و همین‌طور لغو روادید با برخی کشورها به روند تلاش ایران برای جذب گردشگر سرعت بیشتری می‌دهد.

در همین حال حسینعلی ذوالفقاری، استاد دانشگاه به خبرنگار مهر گفت: اگر لغو روادید یک طرفه با برخی از کشورها هم داشته باشیم با کشورهای همسایه و نزدیک و یا کشورهایی است که گردشگر به ایران نمی فرستند چون ارتباط کشور ما با کشورهای اروپایی که گردشگران ثروتمندی دارند خوب نیست.

وی گفت: صحبت درباره ورود و دو برابر شدن گردشگر خارجی به ایران حرفهای سنگینی است که مسئولان سازمان میراث فرهنگی برای فرار به جلو می زنند! اینها وعده هایی است که امکان پذیر نیست.

این استاد دانشگاه بیان کرد: کشوری مانند ژاپن در نظر دارد برای امسال 12 میلیون گردشگر جذب کند درحالی که سال گذشته 9 میلیون گردشگر داشته است اما ما هنوز نتوانستیم 500 گردشگر خارجی را به ایران بیاوریم آن وقت چطور از ورود هفت میلون گردشگر صحبت می کنیم؟

با این همه متولیان گردشگری ایران که هنوز در ساخت تاسیسات گردشگری، اندر خم یک کوچه هستند از لغو روادید با 60 کشور دنیا سخن می گویند و این موضوع را کمکی در جهت تحقق ورود هفت میلیون گردشگر به کشور تا سال 91 می پندارند درحالی که لغو روادید با 60 کشور زمان بر است و ورود دو برابر گردشگر ورودی فعلی آن هم تا یکسال دیگر و ارتباط دادن این دو با یکدیگر کمی دور از ذهن به نظر می رسد.