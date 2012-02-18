برای کفش و کلاه مردم هم برنامه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین جشنواره فجر مد و لباس با حضور حمید شاه‌آبادی؛ معاون هنری وزارت ارشاد و رئیس شورای سیاستگزاری جشنواره مد و لباس فجر، کیوان سهرابی؛ دبیر اجرایی جشنواره، خانم‌ها قندفروش و قوی؛ اعضای شورای سیاستگزاری جشنواره، خانم سلیحی؛ نماینده سازمان صدا و سیما و محمد شیرازی؛ مدیرکل امور واردات پوشاک وزارت بازرگانی در تالار وحدت برگزار شد.

در ابتدای این برنامه حمید شاه‌آبادی گفت: شاید نزدیک به پنج سال است که موضوع مد و لباس در برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده است اما در این دوسال اخیر با برگزاری چند نمایشگاه بهتر عمل کرده‌ایم که نشان از عزم جدی مدیران فرهنگی کشور برای ساماندهی مد و لباس در کشور دارد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های هنری کشور برای اغنا جامعه مسلمان به‌ویژه بانوان و توجه به آراسته‌پوشی و مقوله حجاب و عفاف را مدنظر قرار دادیم که برایند آن برگزاری نخستین جشنوار ه مد و لباس از یازدهم تا هجدهم اسفند است.

معاون هنری ارشاد با اشاره به اقبال مخاطبان از نمایشگاه‌هایی که برگزار کرده‌اند، بیان کرد: این استقبال زیاد از برنامه‌هایی که در حوزه لباس دیده‌ایم نشان از خلا وجود سازمانی دارد که بر ظرافت‌های هنری و زیباشناسی انسان در حوزه مد و لباس کار کند تا به جای هر حرکت غیرفرهنگی تمرکز و تاکیدش بر روی باورهای مخاطبان و تامین نیازهای روحی آن‌ها باشد.

وی ادامه داد: امروز نیاز داریم که از سلیقه مخاطبان بهره بگیریم. ما باید نیاز واقعی مخاطبان را در نظر بگیریم و از سوی دیگر قصد داریم بر اساس نظام عرضه و تقاضایی که وجود دارد و نه بر اساس یک نظام دیکته شده به مد و لباس بپردازیم.



وی خاطرنشان کرد:‌ جامعه ما امروز یک جامعه جوان است و موضوع آراستگی ظاهری و تمایل به زیبایی پوشش بر هیچ کسی قابل کتمان نیست. ما باید بستری فراهم کنیم تا این جامعه جوان به پوشاک درست و مناسب دسترسی داشته باشد.

شاه‌آبادی در ادامه بر سلیقه مخاطبان تاکید کرد و گفت:‌ در این جشنواره بر روی سلیقه مخاطبان، سهولت و در دسترس بودن لباس‌ها تاکید شده است. قطعا کارگروه به ارزان بودن لباس‌ها نیز اشاره دارد و در کمیته ساماندهی مد و لباس نمایندگانی نیز از وزارت بازرگانی و صنایع حضور دارند. هرچند اگر یک پوشش و لباس و مدل بستر قانونی خود را طی کند و به سمت تجاری سازی برود مسلما ارزانتر می‌شود.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد ضمانت وزارت ارشاد مبنی‌بر اینکه این مدل‌ها و لباس‌ها در جامعه با برخورد نیروی انتظامی مواجه نشوند، گفت: برآیند آینده ماست که با نیروی انتظامی هماهنگ شویم. هر مدلی که پروانه گرفت به وزارت بازرگانی برای حمایت برود، در اختیار صدا و سیما و معاونت سینمایی ارشاد برای ترویج قرار می‌گیرد و سپس طرح مورد تائید به نیروهای انتظامی و امنیتی هم ارسال می‌شود.

وی نمایشگاه‌ها را محلی برای دریافت بازخورد نقطه نظرات مخاطبان دانست و بیان کرد: در نمایشگاه اولی که برگزار کردیم همه مدل لباس داشتیم ولی از آن به بعد به سمت تخصصی شدن رفته‌ایم. تمام این اقدامات در تعامل بیشتر با جامعه مخاطبان صورت می‌گیرد.

شاه‌آبادی در مورد پوشاک آقایان توضیح داد: برای آقایان هم برنامه‌ریزی داریم. ما حتی کیف و کفش و کلاه مردم را هم ساماندهی می‌کنیم. حتی ساماندهی آرایش و مدل شهری را هم در برنامه داریم. در سال آینده برای آقایان جشنواره برگزار می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد طراحی پارچه توضیح داد: تمرکز ما در جشنواره امسال بر روی لباس است نه پارچه، هرچند پارچه هم می‌تواند در طراحی اثر بگذارد.

وی افزود: ما فعلا نمی‌توانیم برای جامعه، عرف و سلیقه معلوم کنیم. ما به خود اجازه نمی‌دهیم که برای جامعه سلیقه معین کنیم. مدل براساس نیاز و سلیقه مخاطب است اما در حال حاضر ملاک عرف جامعه است و بر اساس این عرف یک مامور نیروی انتظامی خود را محق می‌داند که با افراد برخورد کند.



شاه‌آبادی گفت:‌ کارگروه به این سمت رفته که در هر موضوع پوشاکی را در نظر بگیرد و هر اقدامی که از این روند فاصله بگیرد قطعا کوتاه مدت خواهد بود، زیرا جنس کارگروه براساس نظام عرضه و تقاضا و سلیقه مخاطب طراحی شده است و آرام آرام و به صورت مویرگی جایگاه خود را در شبکه نظام پیدا خواهد کرد.

معاون هنری وزارت ارشاد خاطرنشان کرد: نمایشگاه‌های دائمی مد و لباس تدوام بخش جشنواره‌هاست و ماموریت جشنواره شناسایی نفرات و استعدادهای برتر و برنامه‌ریزی برای طرح‌های آنهاست، پس ادامه هر جشنواره را می‌توان در نمایشگاه‌های دائمی مشاهده کرد و امیدواریم با بودجه و حمایت مالی مجلس بتوانیم این نمایشگاه‌ها را در سراسر کشور برگزار کنیم.

به گفته وی، جشنواره‌های مد و لباس باید این ظرفیت برای خلاقیت طراحان را به وجود آورند، زیرا در حال حاضر ما بیشتر مصرف‌کننده مد و متاثر از مولفه‌ها و شاخصه‌های فرهنگی آن هستیم، اما زمانی که بتوانیم طراحان را به سمت طراحی براساس بن مایه‌های بومی کشور سوق دهیم آن وقت حرکت جدی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما با مدل‌هایی مواجه هستیم که با هنجارهای ما همخوان است اما اگر به نقطه‌ای برسیم که مدل‌های جدید برگرفته از هویت دینی و بومی عرضه شود بلافاصله پشتوانه آن در داخل جشنواره و نمایشگاه‌های دائمی ایجاد می‌شود و به صورت مویرگی در جامعه ترویج می‌‌شود. پس فراموش نکنید که حوزه مد و لباس زمان بر است و نیازمند عزم ملی و سازمان‌دهی کارهای متعدد است.

وی درباره معرفی برندهای ایرانی در این جشنواره گفت: اگر منظور معرفی برند مطرح باشد کل ماموریت ما در قالب آن تعریف می‌شود تا شعاع‌ فعالیت‌های خود را گسترده کنیم و مخاطبان را جذب نماییم. اما خود کارگروه قرار نیست صاحب برند باشد بلکه قصد دارد برندهای مختلف را به سمت و سوی تولید ایرانی و اسلامی سوق دهد.

شاه آبادی متذکر شد: وظیفه کارگروه ایجاد یک حرکت علمی و ریشه‌ای مبتنی‌بر پژوهش‌های صحیح و اصولی است و طرح پارک فناوری مد و لباس نیز در راستای همین حرکت طراحی شده است اما به دلیل عقب ماندن از اقدامات اصلی، فعالیت‌های پژوهشی را در کنار کارمان پیگیری می‌کنیم و از آنجا که سلیقه‌ها در حوزه عفاف و حجاب متعدد و متفاوت است لذا دسترسی به یک شیوه جامع کار بسیاری سختی خواهد بود.

وی درباره ضرورت‌های تمرکز این جشنواره در تهران و لزوم تمرکززدایی توضیح داد: اگر قرار باشد تمام ظرفیت‌های اقلیم‌های کشور را برای مد و لباس به خدمت بگیریم باید این حرکت در بدنه تخصصی،‌ اعتبار بخشی شود‌. لذا نگاه تخصصی و هنری را در این مسیر در دستور کار قرار داده‌ایم و قرار است در کنار آن کارگروه ناظران استانی تشکیل شود تا علاوه بر تهران بتوانیم آن را در کل کشور پخش کنیم و با استفاده از ظرفیت طراحان بومی حرکت خود را ادامه دهیم.

در ادامه سهرابی؛ دبیر اجرایی جشنواره گفت:‌ امسال نیز بر روال سال‌های گذشته آثاری که تصویب شده است را به نمایش درخواهیم آورد آن هم در مدل‌های غیرانسانی و بعد آنها را در یک ژورنال به چاپ خواهیم رساند.

وی درباره شیوه نمایش آثار در جشنواره گفت: قطعا این شیوه بستگی به تعداد آثاری دارد که از کمیسیون ماده 4 رای شرکت در جشنواره را ویرده باشد اما طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته آثار در سه غرفه چادر‌، مانتو و مقنعه تقسیم‌بندی می‌شود.

سهرابی همچنین درباره شکل‌گیری خانه طراحان توضیح داد: در حال حاضر یک تشکل مشخص از طراحان نداریم در حالی که در راستای برگزاری این جشنواره این فرصت را پیدا کرده‌ایم تا بانک اطلاعاتی هفت هزار نفره‌ای از جامعه طراحان در سطوح مختلف جمع‌آوری کنیم و بعد از تامین منابع مالی قطعا در سال آینده زمینه‌های تشکیل این انجمن به وجود می‌آید.

وی درباره حضور طراحان ایرانی مقیم خارج از کشور گفت: به دلیل محدودیت زمانی و موضوعی در جشنواره امسال نتوانستیم اقدامات جدی صورت دهیم با این وجود چهار اثر از خارج از کشور به دست ما رسید. این در حالی بود که جشنواره بین‌المللی نیست اما موفق شدیم این آثار را پذیرا باشیم و قطعا در سال آینده می‌توانیم برنامه‌ریزی منسجم‌تری داشته باشیم.

پروین سلیحی ـ مشاور امور بانوان صدا وسیما ـ نیز در بخش دیگری از این نشست درباره فعالیت‌های صدا و سیما در حمایت از عملکرد کارگروه گفت: در ماده 2 قانون مصوب دو نهاد وزارت ارشاد و صدا و سیما مکلف به ترویج مدهای اسلامی شده‌اند و قطعا یکی از راه‌های موثر برای ترویج مد، برنامه‌های تلویزیونی است و ما این آمادگی را داریم و آن را اعلام کرده‌ایم تا بتوانیم طرح‌های نو و جذاب را دریافت کرده و در قالب برنامه‌های تلویزیونی و توسط مجریان مورد استفاده قرار دهیم. زیرا تلویزیون محل بسیار خوبی برای عرضه این مدها و ترویج آن در جامعه است.

قندفروش ـ یکی دیگر از اعضای کارگروه ساماندهی مد و لباس ـ نیز در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: در حال حاضر در چند دانشگاه رشته طراحی پارچه و لباس تدریس می‌شود و اساتیدی مشغول به فعالیت هستند. لذا فلسفه ایجاد کمیته علمی هم در همین راستا شکل گرفته است. زیرا این احساس به وجود آمد که در جهت کار موفق و ثبت هنجارهای پوششی باید چنین فعالیت‌هایی انجام بگیرد و اگر طرحی با عرف ،‌ سنت و تعلقات مردم همخوانی دارد باید مورد بررسی علمی این کمیته قرار بگیرد. ما در این جشنواره مد را از نگاه اعتقادات دینی‌، سبک زندگی ‌، تاثیر در تحکیم خانواده و مواردی از این دست بررسی می‌کنیم.

شیرازی ـ رئیس اتحادیه پوشاک ـ نیز درباره ساماندهی پوشاک وارداتی در این جشنواره گفت: ‌با رویکرد جدید بخش تولید قرار است مقوله واردات نیز با نگاهی جدید مورد ارزیابی قرار بگیرد و از آنجا که این نمایشگاه فرصت حضور فعال طراحان و وارد کنندگان را فراهم کرده این بستر ایجاد شد تا با رویکردی جدید به بهره‌برداری از طرح‌های جدید در حوزه واردات بپردازیم.