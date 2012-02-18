توسعه رشته آمادگی جسمانی مبتنی بر شیوه های علمی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا قاسمی ظهر شنبه در مجمع انتخابات هئیت آمادگی جسمانی و آیروبیک استان کردستان اظهار داشت: فدراسیون آمادگی جسمانی علاوه بر اینکه در دل خود دارای رشته های تخصصی است از سایر رشته های ورزشی نیز حمایت می کند.

وی بیان کرد: نباید فراموش کنیم مبنای ورزش همگانی آمادگی جسمانی است پس اطلاع رسانی و ترویج آن در بین اقشار مختلف مردم باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و در این راستا مشارکت و همکاری رسانه های جمعی ضروری است.

دبیر فدراسیون آمادگی جسمانی و آیروبیک کشور افزود: با توجه به وجود نیروهای مستعد در رده های سنی مختلف و همچنین کارهای پایه ای که در این استان انجام شده است آمادگی جسمانی آیروبیک کردستان دارای ظرفیت بالایی برای پیشرفت است.

قاسمی عنوان کرد: رشته آمادگی جسمانی و آیروبیک بعد از فوتبال بیشترین مخاطبان را در میان مردم دارد و باید بر توسعه همگانی این رشته با نگرش علمی تاکید بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: در بحث ورزش همگانی در ارتقاء سطح سلامتی با بهره گیری از جذابیت های ورزش ایروبیک می توان شادی و نشاط را به جامعه تزریق کرد و در بخش قهرمانی نیز در این رشته در حوزه آمادگی جسمانی می توان با تربیت مربیان متخصص به طور تخصصی هدایت تیم های ملی را بر عهده گرفت.

دبیر فدراسیون آمادگی جسمانی و آیروبیک کشور ادامه داد: فدراسیون آمادگی هرگونه حمایتی را از هئیت استان کردستان دارد و در همین راستا اعتبار خاصی نیز به این هیئت تخصیص داده می شود.

در انتخابات این مجمع ندیمه محبت با کسب حداکثر رای به عنوان سرپرست هئیت آمادگی جسمانی و آیروبیک استان کردستان انتخاب شد.