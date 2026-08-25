سرگلزایی: پوشش فاضلاب شهری و روستایی سیستان و بلوچستان از ۳۱ درصد گذشت

فرهاد سرگلزایی، در گفت و گو با خبرنگار مهر از رشد شاخص بهره‌مندی خدمات بهداشتی فاضلاب در استان خبر داد و بیان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۱ درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات بهداشتی فاضلاب شهری و روستایی قرار گرفته‌اند و برنامه‌ریزی شده است این شاخص تا پایان برنامه هفتم توسعه به بیش از ۴۱ درصد افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره به سابقه خدمات فاضلاب در استان اظهار کرد: پیش از این عملاً خدمات فاضلاب در استان وجود نداشت، اما امروز با همت دولت و مجموعه آبفا، گام‌های بلندی در این حوزه برداشته شده است. در سال ۱۴۰۴ نخستین مجتمع روستایی فاضلاب استان با عنوان «مجتمع روستایی کوک زهک» با جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر به بهره‌برداری رسید و برای نخستین بار مردم این منطقه از خدمات بهداشتی فاضلاب بهره‌مند شدند.

سرگلزایی با اشاره به بحران کم‌آبی در حوزه سیستان تصریح کرد: با توجه به مشکلات شدید کم‌آبی در شمال استان، موضوع بازچرخانی آب را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دادیم؛ این اقدام هم در حوزه روستایی و هم در شهر زابل در حال اجراست و مطابق قوانین بالادستی و قانون برنامه هفتم توسعه پیگیری می‌شود؛ بازچرخانی آب نقش مهمی در مدیریت منابع آبی و کاهش تنش‌های موجود دارد.

وی در تشریح تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این برنامه، موظف شده‌ایم شاخص بهره‌مندی آب شهری را به بالای ۹۵ درصد برسانیم که در پایان سال ۱۴۰۴ با آبرسانی به شهرهای «بریس» و «سرجنگل» به این تکلیف دست یافتیم؛ در حوزه روستایی نیز هدف‌گذاری کرده‌ایم شاخص بهره‌مندی را از ۷۸ درصد فعلی به بیش از ۹۳ درصد برسانیم تا عقب‌ماندگی ۸ درصدی نسبت به میانگین کشوری جبران شود.

مدیرعامل آبفای استان در پایان با اشاره به پروژه‌های فعال در سدهای استان اظهار داشت: در پایین‌دست سدهای پیشین، زیران، کویر و خیرآباد پروژه‌های آبرسانی متعددی تعریف و در حال اجراست؛ علی‌رغم شرایط جنگی در جنوب استان، پروژه‌ها متوقف نشد و همکاران ما با تلاش شبانه‌روزی بخش اعظم پروژه‌ها را در همین ایام تکمیل کردند؛ در سال ۱۴۰۵ بخش عمده مشکلات مناطق روستایی جنوب استان حل‌وفصل خواهد شد و شاهد جهش محسوسی در شاخص‌های بهره‌مندی خواهیم بود.