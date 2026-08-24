تارتار: تاوان اشتباه بازیکن جوان پرسپولیس را دادیم/ فوتبال است دیگر!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر تراکتور در هفته سوم لیگ برتر گفت: از هواداران به خاطر شکستی که داشتیم عذرخواهی می کنم. می دانم که شب سختی را خواهند داشت. مسئولیت این باخت با کادر فنی است. از بازیکنان تشکر می کنم که زحمت کشیدند اما فوتبال همین است. اشتباه بکنید بازنده هستید.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: قبل از بازی به بازیکنان گوشزد کردم که مقابل برخی تیم ها باید اشتباهات را به حداقل برسانیم. بازیکنان جوان باید از این اشتباهات داشته باشند تا باتجربه شوند. جوان بازی دادن تاوان دارد. تعویض هایی که ما داشتیم در سن ۲۲-۲۳ سن سال بودند اما تعویض های تراکتور با تجربه بودند. بازیکن جوان ما اشتباه کرد و بازیکن باتجربه تراکتور استفاده کرد.

وی ادامه داد: ما در نیمه اول موقعیت های خوبی داشتیم و اواخر بازی هم موقعیت خوبی داشتیم که می توانستیم گل تساوی را به ثمر برسانیم اما بدشانس بودیم. کم تجربه هم بودیم و تاوانش را پس دادیم.

وی در مورد بی کیفیت بودن دیدار تراکتور و پرسپولیس گفت: یکی از دلایل اصلی نبودن هوادار است. باید در این بخش فرهنگ سازی کنیم و هواداران بیایند و از فوتبال لذت ببرند نه این که با هم درگیر شویم. باید به رای کمیته انضباطی احترام بگذاریم تا همه بازی ها با حضور هواداران برگزار شود.

وی در مورد بازی نکردن ارونوف و سرگیف گفت: بازی نکردن آنها به دلیل فنی بود. ما تیم بسیار پرمهره ای هستیم و در همه پست ها بازیکنان خوبی داریم. به جز یک پست که امیدوارم بتوانیم یک بازیکن جذب کنیم. به هر حال در این مورد کادر فنی تصمیم می گیرد.