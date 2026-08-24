به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام در نشست خبری پس از دیدار با پرسپولیس اظهار داشت: این برد را به هواداران تبریک می‌گویم که جای‌شان در ورزشگاه خالی بود و باید در کنار ما می‌بودند. متأسفانه از حضورشان محروم بودیم و آن‌ها باید می‌بودند تا از این بازی لذت ببرند. انرژی و دعای هواداران کنار ما بود. این برد را به مجموعه باشگاه و همه اعضای تیم تبریک می‌گویم. تمام تلاش باشگاه این بود که تیمی خوب و منسجم داشته باشیم و خوشحالم از این اتفاق.



وی افزود: می‌دانستیم پرسپولیس چگونه فوتبال بازی می‌کند و توانستیم نقاط قوت این تیم را به‌خوبی کنترل کنیم. در نیمه دوم بازی خودمان را به آن‌ها دیکته کردیم و مجبورشان کردیم تغییر تاکتیک بدهند و با پنج مدافع بازی کنند. نیمه اول پایاپای بود، اما در نیمه دوم خیلی خوب کار کردیم، موقعیت ساختیم و توانستیم به پیروزی برسیم. بازیکنان با تمرکز بالا و عملکرد خوبی بازی کردند. این برد مبارک‌شان باشد؛ لیاقت بالایی دارند و امیدوارم در بازی‌های بعدی هم با همین کیفیت کار کنیم.



نکونام خاطرنشان کرد: امروز نسبت به بازی قبلی خیلی بهتر بودیم؛ هماهنگ‌تر و جسورانه‌تر بازی کردیم. البته هنوز کار زیادی داریم تا به تیم دلخواه‌مان برسیم، اما فرصت کمی داریم و بازی‌ها فشرده است. امروز اشتباهات بسیار کمی داشتیم. در هر دو نیمه برتر از پرسپولیس بودیم و به‌خصوص در نیمه دوم، بازی کاملاً یک‌طرفه بود. پرسپولیس در نیمه دوم فقط یک موقعیت داشت و اگر با دقت بیشتری عمل می‌کردیم، می‌توانستیم زودتر گل بزنیم. در نهایت، مهم کسب سه امتیاز بود.



سرمربی تراکتور در خصوص شکسته شدن طلسم نبردن پرسپولیس گفت: رکورد برای آمار و ارقام خوب است، اما برای ما مهم این بود که به موفقیت برسیم. در جمع بازیکنان هم گفتم اینکه بعد از چند بازی پرسپولیس را بردیم، برای ما اهمیت ندارد و این موضوع بیشتر برای آمار و تاریخ مهم است. ما تلاش کردیم تیم را برای کسب سه امتیاز آماده کنیم.



وی درباره تعداد بالای مصدومان تیمش بیان کرد: از روزی که آمده‌ام، چندین بازیکن کلیدی تیم مصدوم هستند. مهدی ترابی دیروز با ما تمرین کرد و می‌توانستم از او استفاده کنم، اما این کار ریسک داشت و احتمال زیادی وجود داشت که او را از دست بدهیم. با توجه به اینکه بازیکن هجومی نداشتیم، در دقایق پایانی از ترابی استفاده کردیم. او با درد تمرین کرده بود و می‌خواستیم برای بازی‌های بعدی حفظش کنیم. به خودش هم گفته بودیم تا زمانی که مجبور نشویم، از او استفاده نمی‌کنیم.



نکونام ادامه داد: تیبور هم در تمرینات، در یک صحنه پایش داخل چاله رفت و از ناحیه زانو احساس درد کرد و نتوانست به تمرین ادامه دهد. به همین دلیل او را از ترکیب کنار گذاشتیم و ریسک نکردیم. سیدمهدی حسینی هم به‌عنوان جانشین، فوق‌العاده بازی کرد. امروز نشان دادیم کیفیت بالایی داریم و اگر مصدومان به تیم برگردند، کیفیت‌مان بالاتر خواهد رفت.



سرمربی تراکتور در خصوص کیفیت دروازه‌بان دوم تیم گفت: همه بازیکنان ما توانایی بازی در ترکیب اصلی را دارند و قطعاً می‌توانند بهترین عملکرد خود را ارائه دهند.