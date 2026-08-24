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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

جواد نکونام:

نیمه دوم بازی کاملاً یک‌طرفه بود/ طلسم و رکوردها برای ما اهمیت ندارد

نیمه دوم بازی کاملاً یک‌طرفه بود/ طلسم و رکوردها برای ما اهمیت ندارد

سرمربی تراکتور پس از پیروزی مقابل پرسپولیس گفت: تراکتور در نیمه دوم کاملاً بر بازی مسلط بود و فوتبال خود را به حریف دیکته کرد؛ با این حال، شکستن طلسم نبردن پرسپولیس برای ما اهمیت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام در نشست خبری پس از دیدار با پرسپولیس اظهار داشت: این برد را به هواداران تبریک می‌گویم که جای‌شان در ورزشگاه خالی بود و باید در کنار ما می‌بودند. متأسفانه از حضورشان محروم بودیم و آن‌ها باید می‌بودند تا از این بازی لذت ببرند. انرژی و دعای هواداران کنار ما بود. این برد را به مجموعه باشگاه و همه اعضای تیم تبریک می‌گویم. تمام تلاش باشگاه این بود که تیمی خوب و منسجم داشته باشیم و خوشحالم از این اتفاق.

وی افزود: می‌دانستیم پرسپولیس چگونه فوتبال بازی می‌کند و توانستیم نقاط قوت این تیم را به‌خوبی کنترل کنیم. در نیمه دوم بازی خودمان را به آن‌ها دیکته کردیم و مجبورشان کردیم تغییر تاکتیک بدهند و با پنج مدافع بازی کنند. نیمه اول پایاپای بود، اما در نیمه دوم خیلی خوب کار کردیم، موقعیت ساختیم و توانستیم به پیروزی برسیم. بازیکنان با تمرکز بالا و عملکرد خوبی بازی کردند. این برد مبارک‌شان باشد؛ لیاقت بالایی دارند و امیدوارم در بازی‌های بعدی هم با همین کیفیت کار کنیم.

نکونام خاطرنشان کرد: امروز نسبت به بازی قبلی خیلی بهتر بودیم؛ هماهنگ‌تر و جسورانه‌تر بازی کردیم. البته هنوز کار زیادی داریم تا به تیم دلخواه‌مان برسیم، اما فرصت کمی داریم و بازی‌ها فشرده است. امروز اشتباهات بسیار کمی داشتیم. در هر دو نیمه برتر از پرسپولیس بودیم و به‌خصوص در نیمه دوم، بازی کاملاً یک‌طرفه بود. پرسپولیس در نیمه دوم فقط یک موقعیت داشت و اگر با دقت بیشتری عمل می‌کردیم، می‌توانستیم زودتر گل بزنیم. در نهایت، مهم کسب سه امتیاز بود.

سرمربی تراکتور در خصوص شکسته شدن طلسم نبردن پرسپولیس گفت: رکورد برای آمار و ارقام خوب است، اما برای ما مهم این بود که به موفقیت برسیم. در جمع بازیکنان هم گفتم اینکه بعد از چند بازی پرسپولیس را بردیم، برای ما اهمیت ندارد و این موضوع بیشتر برای آمار و تاریخ مهم است. ما تلاش کردیم تیم را برای کسب سه امتیاز آماده کنیم.

وی درباره تعداد بالای مصدومان تیمش بیان کرد: از روزی که آمده‌ام، چندین بازیکن کلیدی تیم مصدوم هستند. مهدی ترابی دیروز با ما تمرین کرد و می‌توانستم از او استفاده کنم، اما این کار ریسک داشت و احتمال زیادی وجود داشت که او را از دست بدهیم. با توجه به اینکه بازیکن هجومی نداشتیم، در دقایق پایانی از ترابی استفاده کردیم. او با درد تمرین کرده بود و می‌خواستیم برای بازی‌های بعدی حفظش کنیم. به خودش هم گفته بودیم تا زمانی که مجبور نشویم، از او استفاده نمی‌کنیم.

نکونام ادامه داد: تیبور هم در تمرینات، در یک صحنه پایش داخل چاله رفت و از ناحیه زانو احساس درد کرد و نتوانست به تمرین ادامه دهد. به همین دلیل او را از ترکیب کنار گذاشتیم و ریسک نکردیم. سیدمهدی حسینی هم به‌عنوان جانشین، فوق‌العاده بازی کرد. امروز نشان دادیم کیفیت بالایی داریم و اگر مصدومان به تیم برگردند، کیفیت‌مان بالاتر خواهد رفت.

سرمربی تراکتور در خصوص کیفیت دروازه‌بان دوم تیم گفت: همه بازیکنان ما توانایی بازی در ترکیب اصلی را دارند و قطعاً می‌توانند بهترین عملکرد خود را ارائه دهند.

کد مطلب 6926610

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    نظرات

    • هومان IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      0 0
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      کنعانی بدرد کاپیتانی نمیخوره
    • ریحانی IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      0 0
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      راست میگی اگه شجاع اخراج می شد وپنالتی صد در صد گرفته میشد الان از طرفدارها عذر خواهی میکردی

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